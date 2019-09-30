СМИ сообщили о смерти россиянина на отдыхе в Турции

Россиянин скончался в турецкой Анталье, куда он приехал на отдых, сообщает издание Alanya Medya. «Россиянин (57 лет) заболел в гостинице, в которой он останавливался в Алании, и скончался в больнице, куда его доставили», — пишет издание. Сообщается, что российский турист поселился в одном из отелей вместе с семьей. Там ему стало плохо, медики отвезли его в частный госпиталь, где он и скончался. После этого тело россиянина повезли в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия. Ранее генсек Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков назвал главные причины гибели российских туристов в Турции, передавало [«РИА Новости»] (https://ria.ru/20190922/1558969952.html). По его словам, основными причинами являются невнимательность на улицах городов и злоупотребление алкоголем в жарком климате. Кроме того, эксперт подчеркнул, что необходимо учитывать общее состояние здоровья и возраст при поездках в страны с жарким климатом, поскольку в жару могут, например, обостриться хронические заболевания.

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