Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ сообщили о смерти россиянина на отдыхе в Турции 

Rambler News Service 1 час назад
Россиянин скончался в турецкой Анталье, куда он приехал на отдых, сообщает издание Alanya Medya. «Россиянин (57 лет) заболел в гостинице, в которой он останавливался в Алании, и скончался в больнице, куда его доставили», — пишет издание. Сообщается, что российский турист поселился в одном из отелей вместе с семьей. Там ему стало плохо, медики отвезли его в частный госпиталь, где он и скончался. После этого тело россиянина повезли в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия. Ранее генсек Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков назвал главные причины гибели российских туристов в Турции, передавало [«РИА Новости»] (https://ria.ru/20190922/1558969952.html). По его словам, основными причинами являются невнимательность на улицах городов и злоупотребление алкоголем в жарком климате. Кроме того, эксперт подчеркнул, что необходимо учитывать общее состояние здоровья и возраст при поездках в страны с жарким климатом, поскольку в жару могут, например, обостриться хронические заболевания.
Спасение женщины из туалета самолета попало на видео
Rambler News Service: последние новости
Российские туристы назвали наиболее разочаровавшие их страны Российские туристы назвали наиболее разочаровавшие их страны Почти половина россиян предпочитают активный отдых Почти половина россиян предпочитают активный отдых В Минкульте сообщили о наплыве китайских туристов в «Царском Селе» В Минкульте сообщили о наплыве китайских туристов в «Царском Селе»
Комментарии
Новости путешествий , Сергей Марков , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего стоит опасаться на вокзалах
Чего стоит опасаться на вокзалах1
Ростуризм исключил из реестра полсотни операторов
Ростуризм исключил из реестра полсотни операторов1
Где принято давать чаевые и сколько
Где принято давать чаевые и сколько4
Россияне опозорились в турецком отеле
Россияне опозорились в турецком отеле330
В Португалии туристов будут штрафовать за окурки
В Португалии туристов будут штрафовать за окурки1
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Аномальные зоны Урала, где все необычно
11:43
Аномальные зоны Урала, где все необычно
Новости путешествий
Что похоронила под собой пустыня Сахара
04:19
Что похоронила под собой пустыня Сахара
Новости путешествий
Пассажирка застряла в туалете самолета
00:27
Пассажирка застряла в туалете самолета
Новости путешествий
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
00:35
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
Новости путешествий
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
00:47
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
Новости путешествий
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
00:58
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
Новости путешествий
Затерянные острова, овеянные легендами
11:56
Затерянные острова, овеянные легендами
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение