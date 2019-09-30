Ростуризм исключил из реестра полсотни операторов

В сентябре Федеральное агентство по туризму исключило из Единого федерального реестра туроператоров 55 компаний. Как следует из приказов, опубликованных на официальном сайте регулятора, подавляющее большинство из них не сможет продолжать деятельность в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок.

Эксперты обращают внимание на то, что именно невозможность заключить новый договор о страховании гражданской ответственности в последнее время чаще всего становится поводом для ухода туроператоров с рынка. Всё больше страховых компаний отказывается сотрудничать с поставщиками туруслуг. Их основные опасения заключаются в сложности расчета устойчивости туроператора. Страховщик берет страховую премию всего 500–800 тыс., при этом рискует 50 млн Стоит отметить, что в целом ситуация не выглядит плачевной. Общее количество туроператоров, несмотря на исключения, только растет. К примеру, по состоянию на 26 августа в Едином федеральном реестре туроператоров находилось 4455 компаний.

На данный момент официально туроператорской деятельностью занимается 4466 юрлиц: 3070 — в сфере въездного туризма, 4193 — внутреннего и 532 — выездного.

В полку туроператоров за сентябрь прибыло 72 компании. Но всего пять из них собираются отправлять туристов за границу.