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Что похоронила под собой пустыня Сахара 

Рамблер 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, какие секреты таит Сахара. Когда речь заходит об этой пустыне, всем сразу представляются бескрайние пески и изнуряющая жара. Между тем, пески скрывают множество тайн, которые человек пытается разгадать не первый век. Так, последние исследования показали, что возраст пустыни гораздо меньше, чем принято считать, и ещё 5 000 лет назад область была покрыта тропическими лесами. Ролик рассказывает, что ещё мы не знаем о самой большой жаркой пустыне планеты.
Новости путешествий , Видео
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