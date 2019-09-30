Что похоронила под собой пустыня Сахара

Смотрите видео и узнайте, какие секреты таит Сахара. Когда речь заходит об этой пустыне, всем сразу представляются бескрайние пески и изнуряющая жара. Между тем, пески скрывают множество тайн, которые человек пытается разгадать не первый век. Так, последние исследования показали, что возраст пустыни гораздо меньше, чем принято считать, и ещё 5 000 лет назад область была покрыта тропическими лесами. Ролик рассказывает, что ещё мы не знаем о самой большой жаркой пустыне планеты.