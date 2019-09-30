Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турагенты против бесплатных консультаций 

TourDom 2 часа назад
Турагенты против бесплатных консультаций
Фото: TourDom
Абсолютное большинство участников опроса журнала HotLine.travel — 59% из более чем 400 человек — выступили за введение платных консультаций в турагентствах. Таковы итоги голосования к 30 сентября.
Их активно поддерживают в группе «Трэвел Президиум» на Фейсбуке и делятся своим опытом. Одни, например, еще несколько лет назад ввели депозит за консультацию по турпродукту и теперь призывают коллег сделать то же самое. «Цените свои знания и время», — говорят они в надежде избавиться окончательно от той категории «туристов», кто заходит в турагентство скоротать время.
28% уверены — депозит за помощь в подборе тура имеет место быть, но всё зависит от ситуации. «Совсем случайных посетителей в турагентстве не бывает. Никто не будет тратить свое время в салоне автомобилей или кухонь, если им не нужно ни первое, ни второе», — аргументируют они.
Меньшинство же, 13%, опасаются, что введение вышеупомянутой системы отпугнет значительную часть клиентов, которые либо выберут турфирму, консультирующую бесплатно, либо будут организовывать поездки самостоятельно.
Так, Георгий Томаев, представитель турагентства «Тревел Таймс», уверен, что депозит ничего не изменит, а его введение — неверный шаг. «Надо радоваться тому, что клиент приходит именно к вам, и благодарить его за это. Их не так много уже сейчас, чтобы начинать фильтровать их этим нововведением. А еще через пару лет функция менеджера турагентства перейдет к специальным приложениям в смартфонах», — поделился Томаев в «Трэвел Президиуме». Эксперт уверен — бороться надо именно с онлайн-сервисами, а не с туристами, которые могут передумать приобретать тур.
Спасение женщины из туалета самолета попало на видео
TourDom: последние новости
Что происходит в популярных отелях Паттайи Что происходит в популярных отелях Паттайи Отдыхать в Амстердаме станет дороже Отдыхать в Амстердаме станет дороже Ростуризм исключил из реестра полсотни туроператоров Ростуризм исключил из реестра полсотни туроператоров
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отдыхать в Амстердаме станет дороже
Отдыхать в Амстердаме станет дороже
Что происходит в популярных отелях Паттайи
Что происходит в популярных отелях Паттайи
Чего стоит опасаться на вокзалах
Чего стоит опасаться на вокзалах3
Ростуризм исключил из реестра полсотни операторов
Ростуризм исключил из реестра полсотни операторов
Где принято давать чаевые и сколько
Где принято давать чаевые и сколько4
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Аномальные зоны Урала, где все необычно
11:43
Аномальные зоны Урала, где все необычно
Новости путешествий
Что похоронила под собой пустыня Сахара
04:19
Что похоронила под собой пустыня Сахара
Новости путешествий
Пассажирка застряла в туалете самолета
00:27
Пассажирка застряла в туалете самолета
Новости путешествий
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
00:35
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
Новости путешествий
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
00:47
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
Новости путешествий
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
00:58
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
Новости путешествий
Затерянные острова, овеянные легендами
11:56
Затерянные острова, овеянные легендами
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение