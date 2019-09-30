Турагенты против бесплатных консультаций

Абсолютное большинство участников опроса журнала HotLine.travel — 59% из более чем 400 человек — выступили за введение платных консультаций в турагентствах. Таковы итоги голосования к 30 сентября.

Их активно поддерживают в группе «Трэвел Президиум» на Фейсбуке и делятся своим опытом. Одни, например, еще несколько лет назад ввели депозит за консультацию по турпродукту и теперь призывают коллег сделать то же самое. «Цените свои знания и время», — говорят они в надежде избавиться окончательно от той категории «туристов», кто заходит в турагентство скоротать время.

28% уверены — депозит за помощь в подборе тура имеет место быть, но всё зависит от ситуации. «Совсем случайных посетителей в турагентстве не бывает. Никто не будет тратить свое время в салоне автомобилей или кухонь, если им не нужно ни первое, ни второе», — аргументируют они.

Меньшинство же, 13%, опасаются, что введение вышеупомянутой системы отпугнет значительную часть клиентов, которые либо выберут турфирму, консультирующую бесплатно, либо будут организовывать поездки самостоятельно.

Так, Георгий Томаев, представитель турагентства «Тревел Таймс», уверен, что депозит ничего не изменит, а его введение — неверный шаг. «Надо радоваться тому, что клиент приходит именно к вам, и благодарить его за это. Их не так много уже сейчас, чтобы начинать фильтровать их этим нововведением. А еще через пару лет функция менеджера турагентства перейдет к специальным приложениям в смартфонах», — поделился Томаев в «Трэвел Президиуме». Эксперт уверен — бороться надо именно с онлайн-сервисами, а не с туристами, которые могут передумать приобретать тур.