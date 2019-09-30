Что происходит в популярных отелях Паттайи

Некоторые отели в Паттайе уже давно считаются русскими, и неудивительно, если посмотреть, сколько россиян отдыхает здесь в высокий сезон. Наш корреспондент Елена Кошечкова выбрала пять самых популярных, расположенных на первой линии, и изучила последние отзывы гостей. Обратите внимание перед планированием поездки в Таиланд.

Garden Sea View Resort 4* экономит на чистоте

Один из самых популярных среди русскоязычных туристов отелей неизменно привлекает свою аудиторию редким для Паттайи бонусом — собственным выходом на пляж. Еще один неоспоримый плюс отеля — уютная зеленая территория, где всё размещено компактно и удобно. Третий кит, на котором держится популярность Garden Sea View Resort, — относительно низкая по сравнению с другими аналогичными отелями цена.

Но, несмотря на заявленные отелем 4*, по качеству обслуживания здесь всё еще есть к чему стремиться. Большинство посетителей отмечает, что персонал слишком небрежно относится к вопросам поддержания чистоты: пыль на всех неочевидных поверхностях — меньшее из зол, с которым сталкиваются гости при заселении. Опыт показывает, что хорошую уборку в отеле можно получить только при условии хороших чаевых для горничных, которые негласно предпочитают купюры монетам. Чистка бассейна и береговой линии также проводится редко.

Всё более плачевной становится ситуация с состоянием санузлов в номерах: чаще всего сантехника требует ремонта, а сами ванные комнаты — большего ухода. Также хозяева отеля не обращают внимания на жалобы об отсутствии Интернета («поймать» его можно только у ресепшена). Никак не решается и проблема с лежаками, на что туристы выражают недовольство из года в год: их мало, и в высокий сезон никогда не хватает на всех желающих (хочешь занять место — делай это с вечера).

В целом большинство туристов готово мириться с минусами отеля ради его преимуществ и в среднем оценивает качество отдыха на 3,5 баллов из 5.

Pattaya Park Beach Resort 3* — старый, но не бесполезный

Pattaya Park Beach Resort был построен в середине 80-х годов и уже многое успел повидать на своем веку. В последние годы благодаря аквапарку на территории он стал излюбленным местом отдыха русских туристов с детьми. Главные плюсы отеля — близость к морю, эффектный вид с верхних этажей, просторные номера и хорошая инфраструктура вокруг. Бонус — бесплатная питьевая вода ежедневно.

Последняя реновация проводилась в 2009-м, и после этого все ремонтные работы ведутся на фоне незамирающей деятельности отеля (то есть почти никак). В большинстве номеров стоит та же мебель, что и 10 лет назад, сантехника и кондиционеры остаются на ходу даже тогда, когда им давно пора на пенсию, а из пяти горок аквапарка периодически работает не больше трех. И да, за аквапарк надо платить отдельно — 100 бат с каждого человека.

В этом отеле, как и в предыдущем, отдыхающие были бы рады улучшению качества уборки номеров и скорости Интернета. Вдобавок многие рекомендуют руководству повысить качество завтраков, которые описываются как однообразные и невкусные. А вот долгое ожидание лифтов в сезон — тот момент, который едва ли можно исправить. Туристы при этом весьма лояльны к отелю и оценивают его на 4 балла из 5.

Cosy Beach Hotel 3* — крепкая «тройка»

Cosy Beach Hotel полностью соответствует заявленному количеству звезд — от отеля не стоит ждать приятных сюрпризов, но свои заявленные сервисы он поддерживает в норме: здесь почти не жалуются на уборку и плохое обслуживание (не считая пыли на панорамных окнах). Однако по сравнению с прошлыми годами в 2018–2019-х туристы отмечают изменение качества завтраков в сторону их упрощения.

Из недостатков, которые здесь неизменно бросаются в глаза: трудный спуск к морю (тут уже ничего не поделаешь), платный Интернет плохого качества (можно было бы и усилить точки Wi-Fi), оживленная дорога между корпусами и отдаленность от центра.

Средняя оценка отеля колеблется между 3,5 и 4.

Русская рулетка Ambassador City Jomtien Hotel 4*

По сути своей Ambassador City Jomtien Hotel — это четыре разных отеля, объединенных одной территорией: многоэтажка Marina Tower Wing, плотный кубик Ocean Wing, небольшой шестиэтажный корпус Garden Wing и тройня корпусов Inn Wing. Качество самих номеров и сервиса в них напрямую зависит от корпуса: разница ощутимая — во многих комнатах до сих пор имеют место морально устаревшие телевизоры и кондиционеры, а на балконах нет никакой мебели для отдыха. С горничными — как повезет, но часто это тоже провал.

На сегодня самые положительные отзывы завоевал Garden Wing с наиболее новым ремонтом (2012) и минимальной «плотностью» населения. Второе место по качеству делят Marina Tower и Ocean, замыкает шествие обветшалый Inn Wing, который нередко сравнивают с казармой.

Большим плюсом комплекса является собственная инфраструктура (магазины, рынок, кафе). Увы, в 2019 году на рынке перестали продавать фрукты. Также в числе минусов стоит отметить ужесточение правил посещения бассейна корпуса Ocean Wing — теперь там могут купаться только его резиденты. Неизменный хит проблем — плохой Wi-Fi — здесь тоже имеет место.

Туристы оценивают отель на 3,5–4 балла по шкале до 5.

Минимум проблем у Long Beach Garden Hotel & Spa 4*

Пятый по популярности среди русских отель можно назвать самым успешным в стремлении понравиться гостям. Здесь подают действительно вкусные и разнообразные завтраки, некоторые туристы даже полагают, что они тянут на 5*. Высокую оценку получил и собственный пляж отеля (единственный призер из пяти отелей в этой подборке). Но Интернет и ремонт номеров, к сожалению, как обычно, не на высоте. Зато радуют инфраструктура района и дружелюбность персонала.

Самым большим минусом, по мнению большинства туристов, является недостаточное количество шезлонгов, которых никогда не хватает. Средняя оценка отеля составляет почти 4 балла из 5.