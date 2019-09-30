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Россияне опозорились при выезде из турецкого отеля 

Рамблер 5 часов назад
Неназванные российские туристы, отдыхавшие по системе "все включено", при выезде из трехзвездочного отеля в Турции были уличены сотрудниками отеля в попытке вывезти на родину подававшиеся гостям к столу продукты. Причем в большом количестве.
Как сообщается в распространенном пресс-релизе, произошло это неприятное для всех сторон событие в одном из отелей в районе Манавгат. Когда сотрудники попросили одного из российских отдыхающих при выезде из отеля открыть свои чемоданы, там обнаружились продукты для завтрака из ресторана отеля, бутылки с водой и даже фрукты. Все — аккуратно упакованное в пакеты.
Представитель администрации отеля назвал попытку воровства продуктов "недоразумением". Он сказал, что многие неправильно понимают правила системы «все включено». Между тем по условями отдыха "все включено" гость может есть внутри гостиничного ресторана сколько душе будет угодно, однако выносить продукты из ресторана, хранить их в своем номере и тем более вывозить за территорию отеля нельзя.
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Новости путешествий , Видео
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