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Названы самые выгодные направления для путешествий осенью 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Названы самые выгодные направления для путешествий
Фото: Lenta.ru
Российский онлайн-сервис бронирования авиабилетов Aviasales представил рейтинг самых дешевых направлений для поездок на осень. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
Выяснилось, что выгоднее всего будет слетать из Москвы в Калугу, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Такие авиабилеты в одну сторону путешественники смогут купить по цене до 600 рублей.
Кроме того, за перелет из Ростова-на-Дону в Волгоград можно заплатить всего 555 рублей, а за поездку из Чебоксар в Москву — 656 рублей.
В рейтинг также вошли рейсы из Набережных Челнов в Ижевск (790 рублей), из Ростова-на-Дону в Москву (847 рублей), из Москвы в Краснодар (877 рублей) и из Грозного в Ростов-на-Дону (887 рублей).
В сентябре стало известно, что Белоруссия и страны Балтии — самые дешевые зарубежные направления на Новый год при раннем бронировании. Эксперты рассчитали стоимость авиабилетов за рубеж с вылетом 30 декабря и возвращением через неделю. В тройку самых дешевых направлений вошли Минск, Рига и Вильнюс.
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