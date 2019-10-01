Названы самые выгодные направления для путешествий осенью

Российский онлайн-сервис бронирования авиабилетов Aviasales представил рейтинг самых дешевых направлений для поездок на осень. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Выяснилось, что выгоднее всего будет слетать из Москвы в Калугу, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Такие авиабилеты в одну сторону путешественники смогут купить по цене до 600 рублей.

Кроме того, за перелет из Ростова-на-Дону в Волгоград можно заплатить всего 555 рублей, а за поездку из Чебоксар в Москву — 656 рублей.

В рейтинг также вошли рейсы из Набережных Челнов в Ижевск (790 рублей), из Ростова-на-Дону в Москву (847 рублей), из Москвы в Краснодар (877 рублей) и из Грозного в Ростов-на-Дону (887 рублей).

В сентябре стало известно, что Белоруссия и страны Балтии — самые дешевые зарубежные направления на Новый год при раннем бронировании. Эксперты рассчитали стоимость авиабилетов за рубеж с вылетом 30 декабря и возвращением через неделю. В тройку самых дешевых направлений вошли Минск, Рига и Вильнюс.