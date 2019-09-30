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Российские туристы оконфузились в турецком отеле 

RusTurkey.com 42 минуты назад
Российские туристы оконфузились в турецком отеле
Фото: depositphotos.com
Конец туристического сезона ознаменовался попыткой не названными российскими туристами вывезти в своем багаже продукты из отеля.
Согласно распространённому сообщению, инцидент произошел в одном из 3-звездочных отелей в районе Манавгат, когда туристы выезжали из гостиницы после отдыха. Сотрудники отеля попросили одного из отдыхающих из России открыть свои чемоданы, где обнаружили в большом количестве: продукты для завтрака из ресторана отеля, бутылки с водой и фрукты, аккуратно упакованные в пакеты.
Представитель администрации отеля назвал это недоразумением и объяснил, что многие туристы неправильно понимают систему «все включено». Но правилами гостиницы запрещено выносить продукты из ресторана и хранить их в своих номерах.
«Гости нашего отеля могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем», — сказал администратор гостиницы.
Примечательно, что турецкие СМИ опубликовали эту новость под заголовком «Туристы не правильно поняли, что значит „все включено“.
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