Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы топ-10 регионов, популярных у иностранцев летом 2019 

Рамблер 2 часа назад
Названы топ-10 популярных у иностранцев регионов
Фото: depositphotos.com
По результатам исследования картографического сервиса Maps.me выяснилось, карты каких российских регионов скачивали иностранные туристы чаще всего. В топ-3 самых популярных регионов вошли Москва (первое место), Санкт-Петербург (второе) и Калининградская область (бронза). На четвертом месте рейтинга оказалась Иркутская область, а на пятом — Бурятия. Для исследования использовалась статистика с 1 июня по 31 августа 2019 года.
В зависимости от сезона иностранные туристы ездят в разные регионы нашей страны. Так, в аналогичном весеннем рейтинге Калининградская область была только на 13 месте по популярности, а Иркуртская область и Бурятия не вошли даже в топ-20. В то же время Москва и Санкт-Петербург традиционно находятся во главе всех списков.
В топ-10 популярных у иностранцев регионов летом 2019 года также вошли Краснодарский край, Республика Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область, занявшие строчки с 5 по 10 соответственно.
Несколько меньше этим летом иностранные туристы интересовались поездками в Смоленскую область, Приморский край, Тверскую, Ростовскую, Новосибирскую, Нижегородскую области, Республику Туву и Башкирию, Челябинскую и Псковскую области. Эти регионы заняли строчки с 11 по 20 в рейтинге.
Спасение женщины из туалета самолета попало на видео
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские туристы оконфузились в турецком отеле
Российские туристы оконфузились в турецком отеле
В Португалии туристов будут штрафовать за окурки
В Португалии туристов будут штрафовать за окурки
Российская молодежь не экономит на путешествиях
Российская молодежь не экономит на путешествиях
В какие месяцы туристы покупают путевки чаще всего
В какие месяцы туристы покупают путевки чаще всего
Что раздражает туристов в путешествиях вдвоем
Что раздражает туристов в путешествиях вдвоем
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Пассажирка застряла в туалете самолета
00:27
Пассажирка застряла в туалете самолета
Новости путешествий
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
00:35
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
Новости путешествий
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
00:47
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
Новости путешествий
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
00:58
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
Новости путешествий
Затерянные острова, овеянные легендами
11:56
Затерянные острова, овеянные легендами
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Влюбленная дама искусала полицейского в аэропорту
00:23
Влюбленная дама искусала полицейского в аэропорту
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение