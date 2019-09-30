Названы топ-10 популярных у иностранцев регионов

Названы топ-10 регионов, популярных у иностранцев летом 2019

По результатам исследования картографического сервиса Maps.me выяснилось, карты каких российских регионов скачивали иностранные туристы чаще всего. В топ-3 самых популярных регионов вошли Москва (первое место), Санкт-Петербург (второе) и Калининградская область (бронза). На четвертом месте рейтинга оказалась Иркутская область, а на пятом — Бурятия. Для исследования использовалась статистика с 1 июня по 31 августа 2019 года.

В зависимости от сезона иностранные туристы ездят в разные регионы нашей страны. Так, в аналогичном весеннем рейтинге Калининградская область была только на 13 месте по популярности, а Иркуртская область и Бурятия не вошли даже в топ-20. В то же время Москва и Санкт-Петербург традиционно находятся во главе всех списков.

В топ-10 популярных у иностранцев регионов летом 2019 года также вошли Краснодарский край, Республика Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область, занявшие строчки с 5 по 10 соответственно.

Несколько меньше этим летом иностранные туристы интересовались поездками в Смоленскую область, Приморский край, Тверскую, Ростовскую, Новосибирскую, Нижегородскую области, Республику Туву и Башкирию, Челябинскую и Псковскую области. Эти регионы заняли строчки с 11 по 20 в рейтинге.