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В Португалии туристов будут штрафовать за брошенные окурки 

РИА Новости 2 часа назад
В Португалии туристов будут штрафовать за окурки
Фото: РИА Новости
Португалия ужесточила меры наказания для курильщиков. В стране заработал закон, согласно которому за окурок, брошенный в общественном месте, грозит штраф, сообщает АТОР.
В Португалии вступил в силу закон, в котором прописаны меры по сбору и обработке табачных отходов. Отныне сигаретные окурки, сигары или другие табачные изделия считаются твердыми бытовыми отходами, и поэтому их "утилизация в общественных местах" запрещена. Любой, кто бросит окурок мимо урны, в том числе и в узаконенных местах для курения, будет наказан штрафом в размере от 25 до 250 евро.
Закон предусматривает, что коммерческие предприятия, в том числе отели, рестораны и заведения, где проводятся развлекательные мероприятия, а также все здания, где курение запрещено, должны иметь пепельницы и оборудование для утилизации отходов.
Хотя закон уже вступил в силу, он предусматривает переходный период. В течение одного года нарушителей штрафовать не будут: их ждет только воспитательная беседа.
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