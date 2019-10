«Вот поэтому мы и уехали» 

Марианна Яровская уехала в США еще в 90-е и поступила в престижнейший университет на «мужскую специальность» — режиссуру. Годы труда окупили себя — она попала в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». О ее непростом пути — в материале «Ленты.ру».

В середине 90-х моему отцу понадобилась сложная операция на сердце. В Первой Градской больнице нам прямо посоветовали отправляться в Лос-Анджелес и помогли с организацией поездки. Я была у отца одна и полетела с ним. В итоге все прошло хорошо.

Помню, как нас только приняли в университет и позвали знакомиться друг с другом. Тогда все американцы носили бейсболки задом наперед. Я осмотрелась — и мне захотелось сбежать. Кругом сидели какие-то обшарпанные молодцы в джинсах, майках, в этих самых кепках задом наперед. Женщин было гораздо меньше, специальность-то была на тот момент мужская. Просто стереотипнейшие американцы в кроссовках и рваных джинсах — а ноги на стол. А я по старой московской привычке в длинном платье в какой-то мелкий цветочек, накрашена, в шляпке, наверное, даже на каблуках. Я была хорошо воспитанной московской девочкой, без цветов или торта в коробке не приходила ни в один дом. И тут — Дикий Запад, по большому счету.

Кабриолеты. Фастфуд. Двойной Биг Мак. Голливуд. Молочные шейки за пять долларов. Это был год, когда вышел фильм «Криминальное чтиво» — вот примерно такая стилистика. Цитаты из «Прирожденных убийц» и «Криминального чтива» были у местных на автоответчиках. А у меня на переднем сиденье машины — томик Пастернака из Переделкино. Диссонанс.

Сначала, конечно, было сложно. Скажем, в Москве у тебя своя квартира, ты работаешь корреспондентом на телевидении, за плечами журфак МГУ, английская школа, парни ухаживают. Начинаешь медленно делать себе какое-то имя, вроде живешь более-менее нормально. А потом оказываешься совершенно в другой среде, где никто не знает про тебя совершенно ничего, кроме того, что ты русская.

Первые полгода, в основном, молчишь, потому что плохо понимаешь, что тебе говорят. Тебя начинают считать неприветливой. Зато появилось множество «женихов». Мужчины всех стран обожали, когда женщина молчит, слушает и хлопает глазами. Все изменилось, когда я наконец научилась нормально говорить… Шучу, конечно.

Самым большим культурным шоком, конечно, было осознание невероятной красоты американской природы. Я выросла в советские времена, и нам постоянно говорили, что в России самая красивая в мире природа. Я не знаю, почему из всех советских стереотипов в моей голове застрял именно этот. Но застрял. Первые годы с друзьями-студентами я без остановки ездила по национальным паркам США — от Йеллоустона до Зайона, по горам Калифорнии, Большому Каньону, от рек Флориды до виноградников долины Напа, по первой дороге по побережью — от Мексики до Канады… Невероятно красивая природа.

Среди моих друзей, а может и среди всех русских в Америке была своеобразная «круговая порука». Нас было несколько десятков — а может быть, и пара сотен — талантливых молодых русских, которые разными путями приехали в США учиться в хорошие школы. Кто-то потом остался в США, другие вернулись работать в Россию, некоторые уехали в Европу. И так вышло, что мы все помогали друг другу. Можно было остановиться у друзей, спросить совета, поделиться проблемой. Взаимовыручка в нашей среде была замечательной. Мне просто очень повезло тогда с друзьями.

Постепенно я стала гурманом. Еду покупаю на местном рынке рядом с домом, беру только то, что можно съесть за два-три дня. Стараюсь не покупать больше, чем нужно, и не ходить в безразмерные супермаркеты или огромные торговые центры. Самый большой ужас у меня всегда вызывали и до сих пор вызывают огромные супермаркеты Costco. Когда я видела двухсоткилограммовых мужчин и женщин с тележками, полными консервов и полуфабрикатов, закупавшихся так, будто наступила третья мировая, мне хотелось сбежать куда подальше. Приехала потом в Москву — там то же самое стало, никуда не деться.

На последнем курсе я сняла фильм Undesirables («Неудобные») про то, как перед юношеской олимпиадой Москву очищали от «нежелательных» элементов, и получила студенческий Оскар. Киноакадемия вручает такие награды с 1973 года. Выглядит, как куб с медалью, на которой изображен Оскар. Нам тогда сказали, что вероятность получить настоящий Оскар для тех, у кого есть студенческий, составляет 14 процентов. Это меня вдохновило: 14 процентов — больше, чем ничего.

Помню, когда мы получили эту награду, мне позвонили из российского журнала Vogue и попросили об интервью. Я отказалась. Сказала, что такая серьезная тема не соответствует направленности глянцевого журнала. Жалею до сих пор — пусть лучше Vogue пишет о действительно важных темах, для этого можно было перетерпеть и фотосессию… У меня был стереотип, что все самые умные люди находятся за камерой. Хотя я очень хорошо отношусь к актерам, понимаю, какая тяжелая это профессия. У меня мама была актриса, дед — тоже актер.

После студенческого Оскара никаких проблем с поиском работы не было. Моя первая серьезная работа в США — видеорежиссер и «компьютерный специалист класса три» (это лучше, чем «один» или «два») в NASA . Мне там нравилось, но это была территория бывшей военной базы, и я чувствовала себя чужой среди ученых. Каждый день проезжала на работу мимо охранника, который отдавал мне честь и говорил: «Do your best for the country, ma’am!» Я не понимала, что я делаю на военной базе, почему монтирую видео про марсоходы и самолеты. Зачем мне знание стихов серебряного века здесь, в NASA?