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Эксперты рассказали, что раздражает туристов в путешествии вдвоем 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Что раздражает туристов в путешествиях вдвоем
Фото: РИА Новости
Туристы рассказали, что их раздражает во время путешествий в паре, сообщает Aviasales.
Эксперты сервиса провели опрос 50 тысяч пользователей и выяснили, с какими проблемами они сталкиваются во время отдыха со второй половиной.
Оказалось, что 38% опрошенных считают, что партнер — чаще всего это женщина — тратит слишком много денег. Женщины говорят, что им не нравится, когда партнеры контролируют их расходы. Одна участница опроса рассказала, что ссорится с парнем даже из-за покупки лишнего магнита.
Четверть респондентов сообщили, что им не нравится когда их партнер слишком долго спит вместо того, чтобы отправиться на экскурсию или прогулку.
О том, какую еду и напитки заказать, спорят 19% путешественников. Многие девушки отмечали, что партнеры предпочитают "питаться фастфудом в неуютных кафе". Некоторые мужчины были недовольны тем, что женщины запрещают им выпивать.
Еще 18% опрошенных сказали, что ссорятся в отпуске из-за фотографий. Женщинам не нравится, как спутники их фотографируют, а мужчинам — когда партнерши делают слишком много снимков. Один путешественник рассказал, что после отпуска у его девушки остается две тысячи снимков, а у него — всего два, один из которых — из аэропорта.
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