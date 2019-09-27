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Стали известны детали пожара в турецком отеле 

TourDom 2 часа назад
Стали известны детали пожара в турецком отеле
Фото: TourDom
27 сентября порталу TourDom.ru стали известны детали пожара в отеле Katya Hotel 5*, расположенном в турецкой Аланье. ЧП случилось вечером в четверг. Огонь был оперативно потушен, но не обошлось без пострадавших — троих постояльцев доставили в местную больницу с легким отравлением угарным газом, однако уже через несколько часов они были выписаны.
По словам менеджера отеля, в гостинице сейчас проживает около 40 российских туристов. Никто из них не пострадал.
«Причины пожара выясняются, но по предварительной версии — загорелась штора в одном из номеров», — уточнили в отеле.
По словам сотрудников гостиницы, жильцы пяти номеров, оказавшихся рядом с эпицентром возгорания (10 взрослых и один ребенок) переселены в соседний отель Asia Beach Resort той же звездности.
Katya Hotel рассчитан на 700 гостей, однако тяжелых последствий удалось избежать благодаря сработавшей системе пожарной безопасности и быстрому приезду пожарных расчетов. Отель работает в штатном режиме. Ремонт пострадавшего номера начнется 28 сентября, как только пожарные инспекторы закончат там свою работу. Его планируется открыть уже к середине следующей недели.
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