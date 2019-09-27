Три секретные столовые московских аэропортов

Тайное знание о вкусных и недорогих столовых пригодится тем, чей транзит долгий, но не настолько, чтобы ехать гулять по Москве; тем, чей рейс задерживается; а также тем, кто прилетел из родного города задолго до отпускного рейса. Бывают еще ситуации, как у корреспондента HL Анны Николаевой

У меня часовой перелет с посадкой в 11 утра. Я встала в 6, чтобы к 9 быть на стойке регистрации Внуково . А это значит, что я осталась без завтрака и неизвестно, когда поем в следующий раз: именно такие голодные мысли преследовали меня, когда друг прислал путь в секретную столовую. Я уже несколько лет использую этот лайфхак при перелетах из «большой тройки» аэропортов Москвы и считаю, что его должны знать все, кто не хочет платить за сэндвич с кофе цену билета на самолет.

Внуково

Где: второй этаж терминала D, который находится справа от выхода из терминала А, буквально в 100 м. Вход свободный, народу никогда нет. Поднимаемся по лестнице на второй этаж и налево по длинному коридору до конца. Многочисленные сотрудники обслуживающей полеты компании UTG питаются именно в этой небольшой столовой и входят по пропускам, но слева у двери имеется звонок — откроют сразу.

Меню: супы, салаты, горячее, утром каши и запеканки. Выбор небольшой, но качество еды на хорошем уровне.

Цены: комплексный обед «ни в чем себе не отказала» из борща, макарон с котлетой и компота с выпечкой — 290 руб. Наелась до вечера.

Домодедово

Где: далековато от основного терминала располагается столовая далековато от основного терминала располагается столовая S7 . Найти ее сложно, но можно — пересекаете всю парковку и площадь в сторону «Аэроотеля», здание, как водится, без вывесок, но с наклейками S7 на дверях. Бродить внутри в поисках столовой не нужно, она на виду.

Меню: огромное и самое дешевое из всех аэропортовских столовок. Есть и закуски, и разные варианты салатов, гарниров, шесть видов супов, соусы, мясо и т. д.

Цены: нереально низкие. Несмотря на то что домодедовская столовая для многих уже давно место несекретное (народу тут гораздо больше, чем во Внуково и нереально низкие. Несмотря на то что домодедовская столовая для многих уже давно место несекретное (народу тут гораздо больше, чем во Внуково и Шереметьево ), — цены руководство не подняло. Гарниры 35–60 руб., мясо 70–120 руб., супы 50–100 руб., сырники — 35 руб. /шт.

Шереметьево

Где: терминал F, четвертый этаж. Бродить с картой и навигатором уже не надо — ориентируемся на лифт, спрятанный за барной стойкой ресторанчика на входе, и едем на четвертый. Там встречает указатель: налево ресторан, направо — столовая, нам туда.

Меню: скудное, пара видов супа и чуть больше позиций горячего, есть выпечка, чай и компот. Наесться всё равно хватит.

Цены: повыше, чем в Домодедово, но некритично. Макароны с котлетой и компотом 250 руб.

Перед отправкой в долгожданное путешествие можно и шикануть: заказать и шампанского, и обед в ресторане аэропорта, отмечать и фотографировать бокалы с загранпаспортами на фоне взлетной полосы. Но когда перелеты — рабочая необходимость, частые, выматывающие, шумные, то секретные столовые — отличный выход.