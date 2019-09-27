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В сетях развернулся флешмоб в поддержку «Интуриста» и «Библио-Глобуса» 

TourDom 1 час назад
В сетях развернулся флешмоб в поддержку «Интуриста»
Фото: TourDom
Участники акции публикуют в Фейсбуке, Телеграме и на YouTube видео с хештегом #ntkbgibelieve, в которых выражают надежду на то, что поставщики услуг продолжат свою работу и последствия краха Thomas Cook обойдут их стороной.
На данный момент к флешмобу, запущенному пабликом «Туристский кофе», присоединились представители туррозницы Самары, Екатеринбурга, Уфы, Стерлитамака, Владимира и Москвы, а также их коллеги из Антальи и Кемера.
Организаторы объяснили цель акции так:
«И агенты и туристы должны знать, что и «Интурист» и «Библио-Глобус» — сильные и стабильные компании, которые пользуются заслуженным доверием как в Турции и России, так и в других странах. И очень здорово, что заявить об этом готово всё больше людей».
Правда, флешмоб сложно назвать массовым. Так, заглавное видео акции на YouTube пока набрало 500 просмотров, а в специально открытом по этому случаю телеграм-канале 37 участников и 14 постов. Кроме того, многие пользователи в соцсетях восприняли данное мероприятие достаточно иронично.
«Смешно. Сначала проклинают их, потом любят», — резюмировал один из турагентов.
Впрочем, и без всяких акций доверие к российским партнерам Thomas Cook, которое пошатнулось в понедельник, медленно, но уверенно возвращается. Об этом свидетельствуют как поднявшиеся объемы продаж, так и приостановка аннуляций ранее купленных туров.
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