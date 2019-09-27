В сетях развернулся флешмоб в поддержку «Интуриста» и «Библио-Глобуса»

Участники акции публикуют в Фейсбуке, Телеграме и на YouTube видео с хештегом #ntkbgibelieve, в которых выражают надежду на то, что поставщики услуг продолжат свою работу и последствия краха Thomas Cook обойдут их стороной.

На данный момент к флешмобу, запущенному пабликом «Туристский кофе», присоединились представители туррозницы Самары, Екатеринбурга, Уфы, Стерлитамака, Владимира и Москвы, а также их коллеги из Антальи и Кемера.

Организаторы объяснили цель акции так:

«И агенты и туристы должны знать, что и «Интурист» и «Библио-Глобус» — сильные и стабильные компании, которые пользуются заслуженным доверием как в Турции и России, так и в других странах. И очень здорово, что заявить об этом готово всё больше людей».

Правда, флешмоб сложно назвать массовым. Так, заглавное видео акции на YouTube пока набрало 500 просмотров, а в специально открытом по этому случаю телеграм-канале 37 участников и 14 постов. Кроме того, многие пользователи в соцсетях восприняли данное мероприятие достаточно иронично.

«Смешно. Сначала проклинают их, потом любят», — резюмировал один из турагентов.

Впрочем, и без всяких акций доверие к российским партнерам Thomas Cook, которое пошатнулось в понедельник, медленно, но уверенно возвращается. Об этом свидетельствуют как поднявшиеся объемы продаж, так и приостановка аннуляций ранее купленных туров.