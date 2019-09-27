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Саудовскую Аравию открыли для туристов 

Рамблер 1 час назад
Королевство Саудовская Аравия пересмотрело визовый режим, — теперь туристы могут посещать страну.
Режим вступил в силу 27 сентября. Стоимость туристической визы составит 80 долларов. С ее помощью посетить мусульманское королевство смогут граждане 49 стран, в том числе одинокие женщины.
Ахмед Аль-Хатиб, глава национальной комиссии по туризму, заявил, что туристкам необязательно надевать абайю (традиционное женское платье в пол). Однако девушки должны одеваться скромно как в городе, так и на публичных пляжах.
Новости путешествий , Видео
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