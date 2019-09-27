Саудовскую Аравию открыли для туристов

Королевство Саудовская Аравия пересмотрело визовый режим, — теперь туристы могут посещать страну.

Режим вступил в силу 27 сентября. Стоимость туристической визы составит 80 долларов. С ее помощью посетить мусульманское королевство смогут граждане 49 стран, в том числе одинокие женщины.

Ахмед Аль-Хатиб, глава национальной комиссии по туризму, заявил, что туристкам необязательно надевать абайю (традиционное женское платье в пол). Однако девушки должны одеваться скромно как в городе, так и на публичных пляжах.