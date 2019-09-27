Страны, где лучше всего жить на пенсии

В старости человек тяжелее переносит морозы и холод, а потребности в общении с сотнями новых людей еженедельно, как это происходит в юном возрасте в период выбора партнера, заметно снижается. Поэтому на пенсии люди часто ищут возможность переехать в теплые, тихие края. Важное условие — чтобы этих краях было возможно прожить на ограниченный бюджет пенсионера. Различные издания ежегодно сравнивают условия жизни в разных странах и составляют списки мест, более других годящихся для проживания в пожилом возрасте.

Болгария

Расположенная у Черного моря Болгария отличается дешевизной (София — самая дешевая из европейских столиц), теплым климатом, обилием солнечных дней, свежих продуктов и языком, интуитивно понятным любому русскому. Страна с 2007 года в Евросоюзе , хотя и не входит в Шенгенский союз. Зима мягкая, в средем +5-10С. Для пенсионеров, желающих переехать в Болгарию, есть специальная госпрограмма по переселению. В Болгарии тепло относятся к русским. Хотя в стране есть свои минусы — в частности, курортные городки зимой просто вымирают, и надо понимать, что круглогодично жить можно только в крупных городах типа Софии или Варны — русским пенсионерам, особенно выходцам из северных регионов, Болгария кажется раем.

Турция

В Турции русским легко продлевают ВНЖ, жилье дешево, продукты выше всяких похвал. Зимой на Средиземноморье бывают шторма, но холода начинаются поздно, а лето начинается рано. Летом бывает очень жарко — за 40С, поэтому жизнь возможна только с кондиционером. Русских пенсионеров в Турции напрягает чуждая религия и незнакомый язык, однако климат, дешевизна и еда заставляют не обращать внимания на эти трудности. В Турцию часто переезжают на пенсию пожилые англичане и жители других северных европейских стран.

Португалия

Одна из самых популярных стран у европейских пенсионеров. Португальцы имеют высокую продолжительность жизни — 84 года, а местная система здравоохранения в Португалии входит в топ-15 лучших в мире, при этом медобслуживание здесь дешевле, чем в любой другой западноевропейской стране. Летом здесь прохладнее, чем в соседней Испании, за счет ветра с Атлантики. Местные пенсионеры в среднем получают около 600 евро в месяц. На эти деньги в Португалии можно жить без роскоши, но вполне комфортно.

Коста-Рика

Унылое доживание, серые будни, очереди в поликлинику? Зачем, если можно переехать ближе к Экватору в Коста-Рику, где средняя продолжительность жизни 79,83 года и увеличивается с каждым годом, а стоимость жизни ниже, чем в Сибири и тем более Москве? В Коста-Рике субэкваториальный климат, не слишком жаркий из-за гористого рельефа, термометр круглый год около 25-27 градусов. Около 10% населения страны — белые иммигранты из богатых северных стран, в основном пенсионеры из США и Канады. Власти страны предоставляют пенсионерам-иностранцам долгосрочную визу при доказанном ежемесячном доходе в 1000 долларов и выше. Не менее популярной у пенсионеров является соседняя Панама.