Выяснилось, как избежать плачущих детей в самолете

У авиакомпании Japan Airlines появилась новая функция, позволяющая при бронировании билетов узнать, где будут сидеть дети в самолете.

Теперь при выборе мест в салоне пассажиры могут увидеть изображение головы ребенка на тех местах, где будут лететь дети. Таким образом человек, не желающий слышать в полете детский плач, имеет возможность забронировать место как можно дальше от младенцев.

Пользователи Twitter пришли в восторг от нововведения. Один из них оставил комментарий: "Спасибо, JAL, что предупреждаете меня, где в самолете на 13-часовом рейсе будут сидеть орущие дети. Я считаю, что так должны поступать все. Две недели назад я летел из Нью-Йорка в Доху, и рядом со мной было трое плачущих младенцев!".