Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выяснилось, как избежать плачущих детей в самолете 

Рамблер 3 часа назад
Выяснилось, как избежать плачущих детей в самолете
Фото: depositphotos.com
У авиакомпании Japan Airlines появилась новая функция, позволяющая при бронировании билетов узнать, где будут сидеть дети в самолете.
Теперь при выборе мест в салоне пассажиры могут увидеть изображение головы ребенка на тех местах, где будут лететь дети. Таким образом человек, не желающий слышать в полете детский плач, имеет возможность забронировать место как можно дальше от младенцев.
Пользователи Twitter пришли в восторг от нововведения. Один из них оставил комментарий: "Спасибо, JAL, что предупреждаете меня, где в самолете на 13-часовом рейсе будут сидеть орущие дети. Я считаю, что так должны поступать все. Две недели назад я летел из Нью-Йорка в Доху, и рядом со мной было трое плачущих младенцев!".
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В аэропортах России введут ограничения на курилки
В аэропортах России введут ограничения на курилки
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Саудовскую Аравию открыли для туристов1
Страны, где лучше всего жить на пенсии
Страны, где лучше всего жить на пенсии7
Туристы назвали страны, в которые не вернутся
Туристы назвали страны, в которые не вернутся1
Самые сексуальные стюардессы
Самые сексуальные стюардессы5
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
00:35
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
Новости путешествий
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
00:47
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
Новости путешествий
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
00:58
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
Новости путешествий
Затерянные острова, овеянные легендами
11:56
Затерянные острова, овеянные легендами
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Влюбленная дама искусала полицейского в аэропорту
00:23
Влюбленная дама искусала полицейского в аэропорту
Новости путешествий
Огненные реки текут на Гавайях
00:19
Огненные реки текут на Гавайях
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение