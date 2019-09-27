Самые красивые стюардессы

Многие думают, что работа бортпроводника — один большой праздник, когда нужно только улыбаться и ходить рядом с пилотом. На самом деле, работать стюардессой очень тяжело.

В день у стюардессы может быть по несколько перелетов. Иногда приходится уезжать надолго. Кроме того, работа бортпроводником провоцирует много стресса. Практически каждый день в СМИ появляются сюжеты о дебоширах на борту, а хрупким девушкам необходимо их успокаивать. Они следят за безопасностью и помогут пассажиру, если у него что-то случилось.

К стюардессам у авиакомпаний очень большие требования. Во-первых, у них должно быть крепкое здоровье, которое выдержит постоянные перелеты и нагрузку. Во-вторых, они, как лицо компании, должны всегда выглядеть превосходно. Все девушки всегда ухожены, опрятны и с красивым макияжем. И они действительно помогают успокоить пассажиров-аэрофобов одним добрым взглядом.