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Самые красивые стюардессы 

Рамблер 3 часа назад
Многие думают, что работа бортпроводника — один большой праздник, когда нужно только улыбаться и ходить рядом с пилотом. На самом деле, работать стюардессой очень тяжело.
В день у стюардессы может быть по несколько перелетов. Иногда приходится уезжать надолго. Кроме того, работа бортпроводником провоцирует много стресса. Практически каждый день в СМИ появляются сюжеты о дебоширах на борту, а хрупким девушкам необходимо их успокаивать. Они следят за безопасностью и помогут пассажиру, если у него что-то случилось.
К стюардессам у авиакомпаний очень большие требования. Во-первых, у них должно быть крепкое здоровье, которое выдержит постоянные перелеты и нагрузку. Во-вторых, они, как лицо компании, должны всегда выглядеть превосходно. Все девушки всегда ухожены, опрятны и с красивым макияжем. И они действительно помогают успокоить пассажиров-аэрофобов одним добрым взглядом.
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Новости путешествий , Фото
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