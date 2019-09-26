Туристы назвали страны, в которые не вернутся

Почему одни туристы в Турцию больше не хотят, а других за уши не оттащишь

Турция занимает третье место в рейтинге стран, которые больше не будут рассматриваться россиянами в качестве направлений для будущего отпуска. Это показали результаты опроса, проведенного поисковиком.

Лидером же рейтинга стала Индия. Не желают повторить опыт отдыха в стране около 20% респондентов. Туристы пожаловались на грязь, агрессивных попрошаек и убогость ночных рынков с совершенно неинтересным ассортиментом товаров.

На втором месте, как ни странно, Египет. Недовольными отпуском на Красном море остались 16% участников опроса. Они заявили, что не нашли в Египте ничего интересного для себя.

Что касается Турции, которую, кстати, назвали 15% туристов, то здесь главная претензия россиян заключается в огромном количестве людей. Многим также не понравилась еда в отелях, кто-то столкнулся с обманом в кафе и ресторанах. А часть путешественников, в основном, женщины и вовсе обвинили турецкий отдых в том, что набрали лишние килограммы на системе питания «всё включено».

13% путешественников не собираются больше посещать Тунис. По словам россиян: страна грязная, продавцы в ней наглые, а во время экскурсий их часто заводили в лавки, которые были совершенно обычными.

При этом, как ранее сообщал TURIZM.RU, Тунис по-прежнему является вторым по популярности направлением у клиентов туристических фирм.

На пятом месте антирейнга оказался Кипр. 12% респондентов не ожидали, что еда в ресторанах, а также аренда автомобиля и экскурсии настолько дорогие. А еще некоторых буквально взбесило «неправильное» движение на дорогах.