Секретные места в Китае, куда не доезжают туристы

5 мест в Китае, куда не доезжает большинство туристов. И слава богу

Добраться сюда не так легко, и это очень хорошо. Большие толпы туристов точно не пойдут на пользу живописным горам, озерам и водопадам, карстовым пещерам и гротам, тропическим лесам провинции Гуйчжоу.

Пещера «Дворец Дракона»

Пещеры Лунгун, уникальная природная система общей площадью более 60 кв. км, знаменита своими карстовыми рельефами, подземными озерами, водопадами, необычными сталактитами и сталагмитами. К этому природному комплексу применимо слово «самый». Здесь находится самое большое в мире количество гротов, за что место внесено в «Книгу рекордов Гиннеса». Тут же — самый большой подземный водопад Лунмэнь, находящийся в гроте. Самая длинная подземная река Китая (5000 м), протекающая вдоль 30 холмов и соединяющая более 90 известняковых пещер, тоже здесь. Проплывая по ней на лодке, вы попадете в знаменитую пещеру «Дворец Дракона», напоминающую хрустальный свод, за что ее называют «чудом природы». И еще одна особенность этого места — самый низкий коэффициент природного излучения в мире, что подтверждено Международным агентством по атомной энергии

Водопад Хуангошу

Хуангошу считается одним из самых широких и величественных водопадов мира. Количество воды в нем зависит от сезона — зимой он тихо струится вниз, а летом и осенью, когда вода пребывает, мощно низвергается с 74-метровой высоты. Его называют «Млечный путь на земле» из-за постоянно стоящей пелены мелких брызг и водного тумана, который разносится на 100 метров. Срываясь на огромные валуны, вода производит оглушительный шум. Великий путешественник Сюй Сякэ сказал о нем так: «Я видел водопады, которые намного выше и стремительнее, но никогда не видел столь широкого и великолепного. Брызги разлетаются в стороны как перлы, а пена поднимается, как туман. Водопад обладает таким движением, что никакие слова не могут передать его подлинную красоту».

Пещеры Гуйлиня

Гуйлинь — одно из немногих мест на Земле, которое демонстрирует красоту огромных, естественно выкованных древних карстовых холмов и пещер. Сотни миллионов лет назад, когда вода океана начала отступать, на ее месте поднялись известняковые и доломитовые холмы, а дождь и ветер создали уникальные контуры. Там, где сливаются реки Ли и Таохуаджян находится знаменитый холм Слоновий Хобот. Высота этого скального сооружения составляет 55 м, а внешне он напоминает слона, пьющего воду.

Пещера Тростниковой флейты получила свое название из-за зеленого бамбука, растущего на склонах скалы, из которого люди делают флейты. Пещера образовалась более 180 млн лет назад, а открыта была во время правления династии Тан. Обнаружена благодаря крестьянину, провалившемуся в расселину в земле и оказавшемуся у входа в пещеру. Внутри нее — целый подземный мир сталактитов и скальных образований. Благодаря разноцветной подсветке создается просто фантастическое зрелище.

Гора Сокрушающей Волны находится посреди прозрачных вод реки Лицзян. На горе возведен буддийский храм, в котором хранятся уникальные предметы — колокол весом более 2 тонн и котел, в котором можно приготовить пищу на 1 000 человек.

Река Ли

Многие путешественники приезжают в этот район Китая с одной единственной целью — совершить круиз по реке Ли. Потому что панорамы, которые открываются во время 4-5-часового плавания на лодке поистине фантастические. Долина реки Ли — один из самых красивых ландшафтов в мире. Карстовые пики, известняковые горы, живописные рыбацкие деревушки, бамбуковые леса, — все это создает ощущение нереальности происходящего.

Террасы Драконьего Хребта

В зоне горного кряжа Лунцзититянь, название которого в переводе означает «террасы Драконьего Хребта», находятся самые высокогорные рисовые террасы из всех, что существуют в Китае. Скученные долины с отвесными стенами, веками отвоёвывавшиеся людьми у суровой природы, в итоге обрели причудливые формы, напоминающие графические лабиринты. Зрелище это совершенно фантастическое. Если повезет и поля будут заполнены водой, вы увидите нечто нереальное — словно огромное разбитое на куски зеркало, в котором отражается синее небо и бегущие облака.