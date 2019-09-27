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5 хитростей для тех, кому мало 28 дней отпуска 

TURIZM.RU 5 часов назад
5 хитростей для тех, кому мало 28 дней отпуска
Фото: TURIZM.RU
Стандартный отпуск в 28 календарных дней — это до обидного мало. Но чтобы порадовать себя, совсем не обязательно отправляться далеко и надолго. Даже за выходные можно прекрасно отдохнуть, сменить обстановку и набраться новых впечатлений. Опытные путешественники знают, как сэкономить время и деньги и получить массу удовольствия от короткой поездки. Вот их некоторые советы.

1. Вылетайте рано утром, возвращайтесь ночью

Тот, кто часто летает, отлично знает преимущества ночного перелета. Добраться до аэропорта в это время значительно проще, так как нет пробок, а людей в аэропорту на порядок меньше, чем днем, поэтому вы быстро пройдете таможенный и паспортный контроль. Ночные и ранние утренние рейсы практически никогда не выбирают пассажиры, путешествующие с детьми. А значит плачущий младенец не испортит вам часы отдыха в самолете. Вдобавок вы сэкономите на отеле — ведь придется заплатить всего за одну или две ночи пребывания.

2. Учитывайте разницу часовых поясов

В коротком путешествии каждая минута на счету, но если вы летите с востока на запад, то можно выгадать несколько часов, что, согласитесь, имеет значение. Например, разница во времени между Москвой и Прагой составляет один час летом и два зимой. Между Москвой и Римом — два часа летом и три зимой. Иными словами, вылетев из Шереметьево в 8 часов утра, через 3,5 часа вы приземлитесь в аэропорту Фьюмичино, а на часах будет снова 8:30. Неплохо, правда?

3. Продолжайте экономить время

Если поездка на местном метро не является частью «культурного погружения», лучше выбрать отель в центре города. Поверьте, это не роскошь, а то, что сделает ваш короткий отпуск более содержательным. Впрочем, «в центре» не всегда означает «дорого». В любом городе мира можно найти дешевый хостел или квартиру в историческом районе. Во втором случае вам еще и не придется ждать времени заселения, если заранее договоритесь с хозяином.

4. Не отвлекайтесь на мелочи

В короткой поездке важно максимально использовать время, которое у вас есть. А это значит, что не стоит спать до полудня или по нескольку часов зависать в соцсетях. Поэтому просто отключите телефон. Это не только экономит деньги, но и не оставляет шансов зарыться в смартфон по привычке. Когда обнаружите Wi-Fi, ограничьтесь одним коротким сообщением родственникам и одной фотографией в соцсетях. Поверьте, это правило очень экономит время.

5. Планируйте или расслабляйтесь

Хотелось написать о том, как важно в короткой поездке все тщательно распланировать и учесть, но нет. Если вы человек педантичный и пунктуальный, то и без нас прекрасно об этом знаете. Если вы неисправимый романтик и считаете, что город сам решит, какие красоты перед вами открыть и в какое приключение увлечь, этот совет бесполезен. Просто проведите это время так, как вы любите. И неважно, как много на самом деле вы успеете увидеть за два дня. Ведь это тот самый случай, когда процесс гораздо важнее результата.
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Новости путешествий , Аэропорт Шереметьево
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