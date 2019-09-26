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В России появится новый иностранный лоукостер 

TourDom 1 час назад
В России появится новый иностранный лоукостер
Фото: TourDom
Востребованность рейсов казахстанского лоукостера FlyArystan, который планирует запустить рейсы в Москву, будет зависеть от его ценовой политики. Об этом порталу TourDom.ru 26 сентября рассказали эксперты авиарынка.
Сегодня стало известно, что лоукостер определился со сроками, когда он начнет совершать полеты в Россию, — по информации Интерфакса, это произойдет в середине декабря. В планах перевозчика — рейсы в Москву из Нур-Султана, Актобе и Караганды. Аэропортом прибытия станет Жуковский.
«Чтобы пассажиры выбрали именно казахстанского перевозчика, цены должны быть на 15–20% ниже существующих на рынке — в районе 7–8 тыс. руб. в одну сторону», — уточнили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.
Заметим, что сейчас прайс на полет в середине октября между двумя столицами стартует от 10 200 руб. При этом на официальном сайте FlyArystan в данный момент отсутствует продажа билетов в российском направлении.
Наблюдатели считают, что перспективными для авиадискаунтера могут оказаться и рейсы из Казахстана в города восточной части России. «Пассажиры путешествуют из одной страны в другую по делам, а также в личных, туристических и медицинских целях. У казахстанского лоукостера при условии прямых перелетов и невысокой цены есть высокие шансы на успех», — отмечают специалисты.
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Новости путешествий , Интерфакс
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