Видео рассказывает об островах, с которыми связано множество загадок. Например, в архипелаг Сокотра, находящийся в Индийском океане, входят четыре острова с уникальной флорой и фауной. Сокотра удалена от материка, 2/3 растений, растущих там, не встречаются больше нигде в мире, также здесь добывают уникальный жемчуг. Одноимённый главный остров архипелага входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. О других похожих островах, овеянных легендами, узнайте из ролика.
Затерянные острова, овеянные легендами
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