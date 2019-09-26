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Запрещенка в чемодане: как не попасть с пляжа за решетку 

РИА Новости 4 часа назад
Запрещенка в чемодане: как не попасть с пляжа за решетку
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Даже если вы Джастин Бибер, у вас все равно отберут вашу обезьянку: без документов она рискует стать собственностью страны, в которую вы с ней двинулись. В случае с капуцином Бибера это была Германия. Куда с чем можно и откуда с чем нельзя — этим надо интересоваться заранее.
Всеобщая запрещенка на ввоз известна: оружие, наркотики, порнопродукция — в любой стране за такое не отделаться даже высоким штрафом. Как правило, последует тюремное заключение. Но почти в каждой стране есть и дополнения, которые следует запомнить, чтобы не сорвать себе отдых.

Невъездные пчелы

Не пытайтесь въехать в Новую Зеландию со своим велосипедом: там так заботятся о сохранении неповторимой природы, что исключают всякую возможность случайного попадания в почву семян чужеродных растений. В том числе с велосипедных шин, неизвестно где колесивших до этого. На Барбадосе с вас снимут камуфляжную форму — ее запрещено носить не военным лицам: неважно, местный вы или турист. В Швейцарию не попасть с поддельными швейцарскими часами — их разобьют уже на таможне. В Объединенные Арабские Эмираты ни в коем случае не берите игральные карты, а в Оман — пчел и финики. И забудьте про полиэтиленовые пакеты, если собираетесь в Кению на сафари: в этой стране вот уже два года действует запрет на покупку, продажу и любое использование пакетов. В противном случае — штраф до $ 38 000, а то и в тюрьму года на четыре.
Но если вы благополучно въехали, еще не значит, что у вас не будет проблем на выезде. Список того, что нельзя вывозить, бывает длиннее списка запрещенного к ввозу. Даже когда речь идет о невинных сувенирах.

Незнание не освобождает от ответственности

Общее правило для большинства стран, где распространен пляжный отдых и куда так хочется рвануть с началом сырой российской осени, выучили почти все. Никаких морских ракушек, красивых камушек, белого песочка и тем более — кусочка коралла. На выезде из Египта за найденный у вас коралл заплатите тысячу евро. Примерно ту же сумму придется вынуть за бутылку песка, набранного на побережье Сардинии. В Турции семь лет назад испанского туриста приговорили к заключению за то, что он на автобусной остановке поднял с земли пару камней: один размером с зажигалку, другой с сигаретную пачку. На выезде из страны выяснилось, что возраст камней более ста лет и они являются историческим наследием Турции.
Но что делать, если вы по незнанию все же положили в чемодан безделушку не из оливкового дерева, что можно, а из пальмового, чего нельзя, выезжая из Туниса? Или купили в Таиланде цветок в горшочке, но не стряхнули землю с корешков, а земля-то вся принадлежит королю?
Совет от исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе:
"Если обязали заплатить штраф — надо платить. Не нарываться, не возмущаться, что "меня никто не предупредил". Хорошо, конечно, заранее изучить памятки, которые выдаются туристам в каждой стране. Ведь из каждой хочется что-нибудь привезти — фрукты, например, экзотические, ну хотя бы две гуаявочки. А оказывается, нельзя. В лучшем случае их изымут, в худшем выпишут штраф. Советую платить и спокойно ехать дальше".
Кстати, в этих случаях бесполезно рассчитывать на консульскую помощь. Она приходит в более сложных ситуациях, как было, например, в Мексике, о чем рассказала Майя Ломидзе. Человек попытался вывезти галлюциногенные растения, в частности, кактусы определенного вида. Но это даже и пробовать не рекомендуется.
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Новости путешествий , Статьи , Майя Ломидзе , Джастин Бибер , Ассоциация туроператоров России
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