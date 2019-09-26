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Самые худшие аэропорты мира 

Рамблер 1 час назад
Ежегодно эксперты проводят исследования, на основе которых составляют рейтинги не только лучших, но и худших аэропортов мира. Рассказываем, где большие очереди на паспортный контроль и цены в Duty Free перестанут быть проблемами. При создании рейтингов эксперты опирались на качество безопасности, статистику задержек и отмены рейсов и инфраструктуру.

Jeddah King Abdulaziz International Airport, Саудовская Аравия

Здание этого аэропорта плохо спроектировано и мало чем отличается от улицы. Вокруг — полнейшие хаос, в котором даже невозможно выстроить очередь. Паспорта особо не проверяют, а вот вещи осматривают очень долго и медлительно. Здесь всегда накурено, а длительные задержки рейса — норма.

Paris Beauvais-Tille Airport, Париж, Франция

Начнем с того, что аэропорт находится в двух часах езды на машине от центра города. Он создавался как временный, с целью разгрузки основных аэропортов Парижа, но в итоге функционирует, как и все остальные. Здесь совсем не говорят по-английски, а еще совсем мало сидячих мест.

Port Harcourt International Airport, Нигерия

Грязь, плохие небезопасные помещения, антисанитария — все это можно сказать про аэропорт в Нигерии. Здесь даже нет сидячих мест: люди ожидают рейс на земле. А еще — отсутствует кондиционер: представьте, каково это в Африке?

Caracas Simon Bolivar International Airport, Каракас, Венесуэла

Запланировали поездку в Южную Америку и решили побывать в Венесуэле? Будьте готовы к тому, что столкнетесь с худшим аэропортом в мире. Отсутствие свободных мест в зале ожидания, грязные уборные, бессистемный паспортный контроль — все это лишь часть ада, с которым, увы, придется столкнуться.
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Новости путешествий , Видео
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