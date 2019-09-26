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Причины отказа въезда в страну на границе 

Рамблер 2 часа назад
Причины отказа въезда в страну на границе
Фото: depositphotos.com
Вы получили визу, сели в самолет, он приземлился, и вы думаете, что уже двумя ногами в стране? Процедура паспортного контроля может получиться не такой простой формальностью, как кажется. Рассказываем, какие неожиданные проблемы возможны на границе.

Въезд не в ту страну

Речь идет, в частности, о шенгенской визе. Многие делают ее через страну, в которую не планируют въезжать первоочередно. К примеру, ваши друзья сказали, что самые долгие мульти-визы дают сейчас французы или испанцы, и вы делаете через них визу, хотя в ваших планах страна первого въезда — Германия. По закону такое возможно, но будьте готовы предоставить веские доказательства вашей поездки: подтверждение бронирования отеля, билеты на поезд или на самолет в страну, которая вам выдала визу. Важный факт: если вы въезжаете через другую, вам необходимо спланировать дальнейшие поездки так, чтобы большее количество дней пребывания за время действия этой визы были именно в стране, которая ее выдала. В противном случае вы рискуете дальнейшими отказами при получении повторных виз.

Ложь

Вся информация, которую вы предоставляете сотруднику пограничного контроля, должна быть правдивой. Ваши реальные цели поездки, дни пребывания и количество наличных денег, которые вы взяли с собой, — это вопросы, в которых ни в коем случае нельзя лгать.

Въезд по приглашению

Как правило, если вы летите к кому-то и при получении визы предъявляли документ-приглашение от кого-то из ваших близких или друзей, готовьтесь ответить на массу вопросов о ваших реальных взаимоотношениях. Лгать тоже не стоит — точно озвучьте всю информацию, которая содержится в приглашении.

Материальное положение

Когда вы получаете визу, всегда предъявляете документы, подтверждающие вашу финансовую состоятельность. Будьте готовы показать их и на границе, если вас заподозрят как потенциального нелегального мигранта. Кроме того, стоит внимательно прочитать информацию о сумме наличных средств, которые вы можете ввозить в ту или иную страну.

Тезка-нарушитель

Редкость, но случается. Если вдруг получится так, что человек с такими же именем, фамилией и датой рождения, как ваши, нарушал правила въезда, к вам тоже могут возникнуть вопросы. Такие ситуации разрешаются, но заставляют очень сильно понервничать.
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