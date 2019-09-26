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Российские туристы назвали разочаровавшие их страны 

Rambler News Service + ещё 3 3 часа назад
Российские туристы назвали разочаровавшие их страны
Фото: Национальная Служба Новостей
Наибольшее число опрошенных экспертами Aviasales российских туристов (20%) оказались недовольны отпуском в Индии, сообщили в пресс-службе туристического поисковика. «20% респондентов ответили, что не хотят возвращаться в отпуск в Индии. По словам одной путешественницы, в Гоа ее больше всего поразила „грязь, попрошайки, которые готовы разбить стекло в машине, чтобы попросить милостыню, а также ночные рынки с неинтересными товарами“.
Однако она отмечает, что ее знакомые проводят там каждую зиму и довольны отдыхом», — говорится в сообщении. Недовольны российские туристы и отдыхом в Египте, 16% опрошенных не нашли там «ничего интересного и красивого», «а из сувениров смогли купить только китайские статуэтки». Кроме того, 15% респондентов заявили, что больше не поедут в Турцию из-за большого количества туристов, невкусной еды, навязчивых торговцев, обмана в кафе и на экскурсиях, а также и из-за «лишних килограммов после системы „все включено“», отметили эксперты. По данным Aviasales, другие 13% не выберут для следующего отпуска Тунис, 12% — Кипр, 10% — Абхазию, 7% — Таиланд и Камбоджу.
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