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Женщина решила проветрить самолет через аварийный выход 

Рамблер 3 часа назад
Китаянка, путешествовавшая авиалиниями Xiamen Airline, пожаловалось на духоту в салоне самолета и открыла аварийный выход, чтобы проветрить его.
Инцидент произошел еще на земле в аэропорту Тяньхэ во время подготовки ко взлету.
Бортпроводницы предупредили пассажирку, что открывать аварийные выходы в данный момент запрещено. Однако она не стала слушать стюардесс. Члены экипажа немедленно обратились в полицию, и женщину сняли с рейса.
По китайским законам правонарушителей, которые причинили вред воздушному судну, могут арестовать на 10-15 суток.
Новости путешествий , Видео
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