Женщина решила проветрить самолет через аварийный выход

Китаянка, путешествовавшая авиалиниями Xiamen Airline, пожаловалось на духоту в салоне самолета и открыла аварийный выход, чтобы проветрить его.

Инцидент произошел еще на земле в аэропорту Тяньхэ во время подготовки ко взлету.

Бортпроводницы предупредили пассажирку, что открывать аварийные выходы в данный момент запрещено. Однако она не стала слушать стюардесс. Члены экипажа немедленно обратились в полицию, и женщину сняли с рейса.

По китайским законам правонарушителей, которые причинили вред воздушному судну, могут арестовать на 10-15 суток.