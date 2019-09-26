Откровения пилота о работе, профессии и отношениях

Тимур — молодой гражданский пилот, на вид не старше 30 лет. Тимур работал на «Пегас». До тех пор, пока, по собственным словам, у него не случился «конфликт с турками» и от его услуг не отказались. О том, где сейчас найти работу летчику, о полетах в Африку, профзаболеваниях, воздушном пиратстве и специфике гуманитарной помощи… корреспонденту ИА «Экспресс-Новости» рассказал сам пилот по имени Тимур.

— Не хочу вдаваться в подробности. Скажу, что после того, как повздорил с турками, из «пегаса» меня «поперли». По времени это совпало с тем, когда исчез «Трансаэро» . На рынке появилось много безработных пилотов. У меня к тому времени было 1500 лету. Чтоб летать на «Боинге» нужны 3000. Это минимум шесть лет. Так раньше было. В Советское время. Сейчас по-другому, блат везде: можно с «АН-2» хоть на «Боинг-747», который на 750 человек. Хотя 1500 налет все равно должен быть. Как сейчас делают: чтобы 1500 не летать — чтобы их налетать нужно три года — берут и расписывают этот налет. Как будто человек летал, а на самом деле не летал. Так сейчас везде делается, не только в России. Вот упал самолет, сразу всех за пятую точку берут и раскрывается, что там и документы-то левые, и человек-то вообще не опытный.

Так вот, после «Пегаса» я поехал в Питер. Там мыкался-мыкался: меня все в очередь не ставили на переучивание на аэробусы дурацкие. И тут мне звонок. Позвонил друг дяди, у него своя авиакомпания. Говорит: «Поедешь в Африку?». А я уже так устал в этом Питере. «Да поехали!». И вот я в Бишкек приехал на месяц. Здесь переучился на «ИЛ-18» и туда. Полгода там поработал. Летал по Сомали и еще Джибути — это отдельное государство.

— Там действительно пиратство развито? Не сталкивались?

— Ну, захваченные судна я видел. Вот, например, в Могадишо пираты захватывают судна, загоняют их в порт свой. Им за это деньги. Больше недели эти судна не стоят. И вот у них основная прибыль идет. Доход пиратам от этого. Мужики там вообще не работают. Да там долго рассказывать. У нас вот весь самолет в дырку был. Латали его постоянно.

— Не страшно было?

— Сначала, первые две недели, страшно, а потом вообще как в абстракции какой-то. Все постоянные выстрелы, взрывы… и как-то нормально. Привыкли. Вы не знаете, по новостям это не показывают, но в Африке много наших пилотов полегло, много самолетов разбилось. При мне «АН-12». На заходе на посадку его сбили ракетой. У нас на полосе. Еще часа три-четыре к нему не подходил никто, потому что снаряды взрывались: «АН-12» битком был оружием забит. Потом показали ящик, который от самолета остался. Полностью выгорел, все в коробочку сложилось. В тот день мы никуда не полетели. На следующий день полосу освободили, все там очистили и мы полетели.

— У тебя военная специальность?

— Нет, я гражданский летчик.

— Какой груз вы в Африке перевозили?

— Да разный. Оружие, табак, людей, наркотики. Ну, то есть у нас это как бы считается наркотиками, а для них не считается. Чад трава, называется.

— А вы нелегально летали?

-Нет, легально! Просто мы работали на пирата одного. Он решил отмыть деньги, легализовать. Он взял в аренду самолет здесь, у нашего местного бизнесмена. Соответственно, в Африке откуда пилоты на «ИЛ-18»?! И мы вместе с этим самолетом туда. И самолет все время там был, а экипажи менялись. Командировки, эстафеты. Потом самолет перегоняют месяца на три с Африки в… Тюмень, вроде, хм, даже не знаю. Его там разбирают, собирают, ремонтируют и опять в Африку.

— И что, никогда вопросов не возникало, почему самолет дырявый от пуль?

— Нет, ни у кого! Все прекрасно знают про это. Вот и в Питере я много «африкаансов» встречал, которые сейчас устроились и работают. Тоже разговаривали сразу: того знаешь? Этого знаешь? Хохлов в Африке много на «АН-26», молдаван…

— Были аварийные посадки?

-Были. Много. Даже горели. Колеса, помню, полопались, на дисках катились. Там же магний. Тушили нас. А когда экватор пересекали, у нас раз в неделю рейс был такой, сбой GPS-ка давала, на несколько градусов. И когда видимость хорошая, тогда видно, что мы вот здесь находимся, а полоса не здесь. А раз на посадку заходили, и ураган случился: самолет сносит, вообще видимость плохая. И я боковым зрением вижу, что командир крестится, ну думаю: «Елки-палки, всё, прилетели мы!».

— Как вообще в Африке с местным населением отношения были? Там же, извините, черные в основном?

— Не в основном, а 100%. Они за нами с фотоаппаратами бегали — экзотика. А так было конкретно агрессивное отношение. Они мусульмане, мы — христиане. Они начинают свой пост держать, нас перестают кормить. Я говорю: «Ну, летайте тогда сами». Потом директор приезжал, договаривались как-то, чтобы только они не видели, чем нас кормят. Директор — тот, на кого мы работали, пират, тоже черный.

— Общались на английском?

-Ну, они английский плохо знают. Более-менее грамотные знают английский. А так на матах русских общались, понимают они. Там столько хохлов, особенно с Украины, с России. Маты все прекрасно знают.

-Расскажи, как у тебя появились кресла на балконе?

— Это с «ТУ-54» кресла. Тушку пилили, а директор авиакомпании, где я летал в Африке, себе на «ИЛ-18» их поставил. Потом я полгода отработал, и самолет сюда на распил пригнали, срок эксплуатации закончился. Взял себе кресла.

— А какой срок эксплуатации у самолетов?

— У «ИЛ-18» — 40 лет. А так у всех разный. 20 лет можно гражданские перевозки делать, потом, вроде как, до 25 продлили. И еще 15 лет — грузовые. То есть, до 40 лет в среднем. Это как бы у любых авиакомпаний. Потому что международные правила одинаковые. Каждая страна должна соблюдать эти правила. То есть, сказано 40 лет — все, самолет пилят.

— Бывает, что правила обходят?

— Бывает. У нас бывает, что и люди себе год-два списывают. Максимально можно было летать до 63 лет, по-моему. Сейчас сделали до 65. А у нас, чтобы еще годик полетать, когда уже возраст — все идут в паспортный стол. 1000–2000 долларов и год убавляют. Одному два года убавили. А теперь сделали так: по-моему, до 60 лет можно командиром летать. Потом командир должен пересесть на кресло второго пилота. И ему еще пять лет можно летать, но уже справа. Потому что здоровье уже не то, но опыт большой. Может многому научить.

— Жесткий отбор пилотов по медпоказаниям?

— Жесткий. Первый раз. Потом проще. После 35 лет начинается велосипед — норматив как у футболистов, после 40 — там что-то еще добавляется, после 45 — еще что-то. Психолога раз в пять лет надо проходить и на уши полное обследование. У меня вот, например, правое ухо хуже слышит. От «ИЛ-18» это все: там же четыре винта, четыре двигателя турбовинтовых. И справа вот я сидел (кресло второго пилота). Как правило, на руление окошко открытое: в Африке 60 градусов жары, хоть чуть-чуть, чтобы обдувало. Кондиционирование не справляется. И вот мы прям до взлета с открытым окошком. А оно шумит и постоянно в ухо бьет. Потом на взлет разрешение дают, и мы закрываем все, и уже потише становится, а так — кошмар. Ну а на «АН-2» вообще перед носом винт: ж-ж-ж постоянно! А так профзаболевания пилотов: геморрой и высотная радиация. Поэтому все пилоты пьют. Водка, оказывается, высотную радиацию выгоняет.

— Какие у тебя сейчас планы?

-В Сирию зовут. В Арабские Эмираты базироваться, в Сирию летать, в Египет, Иран, Ирак, Судан.

— За тем же самым?

-Гуманитарную помощь возить. Оружие с Эмиратов не получится возить. С России раньше возможно было. Сейчас вряд ли. Раньше много нелегально возили, а сейчас если везти, то все официально, все бумаги — никаких проблем. То есть скрываться там или еще чего — не нужно. Это мы без единой бумажки в этой Африке летали. Поймали бы — арестовали на всю жизнь.