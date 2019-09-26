РЖД выпустили проездной на ночной поезд Москва — Санкт-Петербург

РЖД появились проездные на ночной поезд "Красная стрела", который следует по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

Проект носит название "деловой проездной", еще недавно пассажиры могли приобрести его только на скоростные поезда "Сапсан", а также на поезда "Стриж" сообщением Москва — Нижний Новгород.

В рамках "делового проездного" можно за раз приобрести восемь поездок в купе (классы обслуживания 2Т и 2Э). Такой пакет обойдется пассажиру в 24 тысячи рублей, им можно будет воспользоваться в течение 90 дней.

Фирменный поезд "Красная стрела" Москва — Санкт-Петербург впервые начал курсировать более 80 лет назад. В данный момент поезд курсирует ежедневно и добирается из одного города в другой за восемь часов.