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РЖД выпустили проездной на ночной поезд Москва — Санкт-Петербург 

Рамблер 3 часа назад
У РЖД появились проездные на ночной поезд "Красная стрела", который следует по маршруту Москва — Санкт-Петербург.
Проект носит название "деловой проездной", еще недавно пассажиры могли приобрести его только на скоростные поезда "Сапсан", а также на поезда "Стриж" сообщением Москва — Нижний Новгород.
В рамках "делового проездного" можно за раз приобрести восемь поездок в купе (классы обслуживания 2Т и 2Э). Такой пакет обойдется пассажиру в 24 тысячи рублей, им можно будет воспользоваться в течение 90 дней.
Фирменный поезд "Красная стрела" Москва — Санкт-Петербург впервые начал курсировать более 80 лет назад. В данный момент поезд курсирует ежедневно и добирается из одного города в другой за восемь часов.
Новости путешествий , Видео , РЖД
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