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Россияне намерены чаще путешествовать 

Рамблер 6 часов назад
Россияне намерены чаще путешествовать
Фото: depositphotos.com
При переходе на четырехдневную рабочую неделю более половины россиян (54%) рассчитывают потратить свободное время на путешествия.
Среди оставшихся 29% заявили, что четырехдневка не повлияет на их туристическую активность, а 17% опрошенных воздержались от ответа.
При это из тех, кто рассказал, что намерен чаще путешествовать, 67% надеются на повышение в зарплате. Другие 22% готовы путешествовать даже с привычным уровнем дохода.
Желающих чаще отдыхать за границей или в России оказалось примерно поровну — 32% и 36%, соответственно.
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