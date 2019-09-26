Россияне намерены чаще путешествовать

При переходе на четырехдневную рабочую неделю более половины россиян (54%) рассчитывают потратить свободное время на путешествия.

Среди оставшихся 29% заявили, что четырехдневка не повлияет на их туристическую активность, а 17% опрошенных воздержались от ответа.

При это из тех, кто рассказал, что намерен чаще путешествовать, 67% надеются на повышение в зарплате. Другие 22% готовы путешествовать даже с привычным уровнем дохода.

Желающих чаще отдыхать за границей или в России оказалось примерно поровну — 32% и 36%, соответственно.