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В Москве 15 человек спасли из пожара на территории Измайловского кремля 

Аргументы Недели + ещё 39 5 часов назад
В Москве 15 человек спасли из горящего хостела
Фото: Сайт Измайловского кремля
Минувшей ночью на востоке столицы в административном здании по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж произошёл пожар. Отмечается, что возгорание возникло около трёх часов ночи.
Согласно источнику, из горящего здания на территории Измайловского кремля спасли 15 человек. По некоторым данным, в данном помещении находился хостел "Петр I".
Представитель экстренных служб сообщил, что несколько человек пострадали.
"Пожарные спасли 15 человек, к сожалению, есть пострадавшие — всех спасенных передали медикам для осмотра", — передаёт РИА Новости.
В ведомстве уточняется, что пожал был ликвидирован в 3.38.
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Новости путешествий , Другое , РИА Новости
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