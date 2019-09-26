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В Таиланде развивают новую провинцию 

TURIZM.RU 4 часа назад
В Таиланде развивают новую провинцию
Фото: TURIZM.RU
Такое число иностранных гостей позволяет местным властям причислить провинцию к так называемому «первому эшелону», что гарантирует выделение финансовых средств на развитие инфраструктуры. Всего в «первый эшелон» включены 22 из 54 провинций. К ним, естественно, относятся самые популярные среди туристов курорты и заповедники.
Что касается Накхонситхаммарата, то деньги нужны, в первую очередь, для расширения к 2022 году взлетно-посадочной полосы и терминалов аэропорта. Это позволит принимать еще больше гостей. Также на днях откроется 8-километровая дорога от плотины Као Плай в округе Сичон до залива Тонг Йи в округе Кханом. Она позволит туристам проще добираться до пляжей.
Главный морской курорт провинции Кхан находится в 1 000 километрах от Бангкока. Море здесь мелкое, пляжи широкие и пустынные. Отельная база из 320 гостиниц рассчитана на почти 9 000 номеров. Пока в числе гостей больше местных, нежели иностранцев, но соотношение явно будет меняться.
На территории Накхонситхаммарата находится одно из самых популярных святых мест для тайцев. Ват Чеди посещают около 3 000 — 4 000 туристов в день. Есть легенда об обитающем в этих местах детском духе, который приносит удачу.
И самое главное, климат здесь немного отличается от остальных провинций. Сезона дождей практически нет, то есть, местный курорт претендует на звание круглогодичного. TURIZM.RU
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