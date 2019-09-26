«Ходили в масках, отпускали только в туалет»

Туристы из Волгограда на семь часов застряли в полной изоляции в аэропорту турецкой столицы Анкары. Их сняли с рейса авиакомпании Nord Wind из-за смерти пассажира на борту и поместили в импровизированный «карантин» в невыносимых условиях.

«Отношение турков было просто ужасным. Нас закрыли на первом этаже и никуда не выпускали. Хорошо, что хоть чая принесли. Мы с детьми мучились. Нам не позволяли даже подняться в аптеку, хотя у моего ребенка температура была», — рассказала одна из пассажирок изданию V1.RU.

При этом пассажирам никто не сообщил о смерти их попутчика, они узнали о ситуации из СМИ, воспользовавшись интернетом в зале, где их заперли. Самолет из турецкого курортного города Анталья, который должен был доставить российских туристов в Волгоград, утром 25 сентября совершил экстренную посадку в аэропорту Анкары. Экипаж принял решение изменить курс из-за смерти пассажира на борту.

После высадки всех пассажиров самолета заперли в отдельном помещении в терминале аэропорта и выпускали оттуда только в туалет. Изоляция длилась семь часов, все это время люди ютились на жестких сиденьях — хотя многие из них были с маленькими детьми.

«Все турки ходят в масках, никуда нас не выпускают. Сидим в отдельном помещении. Нельзя даже сходить в аптеку и купить памперсы детям. Отключили эскалаторы, наверх не пускают. Сейчас только полицейские отошли, потому что многие начали снимать на камеры», — описал ситуацию пассажир злополучного рейса.

Они прибыли в Волгоград только в седьмом часу вечера по местному времени.