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«Ходили в масках, отпускали только в туалет» 

Инфо 24 3 часа назад
«Ходили в масках, отпускали только в туалет»
Фото: Инфо 24
Туристы из Волгограда на семь часов застряли в полной изоляции в аэропорту турецкой столицы Анкары. Их сняли с рейса авиакомпании Nord Wind из-за смерти пассажира на борту и поместили в импровизированный «карантин» в невыносимых условиях.
«Отношение турков было просто ужасным. Нас закрыли на первом этаже и никуда не выпускали. Хорошо, что хоть чая принесли. Мы с детьми мучились. Нам не позволяли даже подняться в аптеку, хотя у моего ребенка температура была», — рассказала одна из пассажирок изданию V1.RU.
При этом пассажирам никто не сообщил о смерти их попутчика, они узнали о ситуации из СМИ, воспользовавшись интернетом в зале, где их заперли. Самолет из турецкого курортного города Анталья, который должен был доставить российских туристов в Волгоград, утром 25 сентября совершил экстренную посадку в аэропорту Анкары. Экипаж принял решение изменить курс из-за смерти пассажира на борту.
После высадки всех пассажиров самолета заперли в отдельном помещении в терминале аэропорта и выпускали оттуда только в туалет. Изоляция длилась семь часов, все это время люди ютились на жестких сиденьях — хотя многие из них были с маленькими детьми.
«Все турки ходят в масках, никуда нас не выпускают. Сидим в отдельном помещении. Нельзя даже сходить в аптеку и купить памперсы детям. Отключили эскалаторы, наверх не пускают. Сейчас только полицейские отошли, потому что многие начали снимать на камеры», — описал ситуацию пассажир злополучного рейса.
Они прибыли в Волгоград только в седьмом часу вечера по местному времени.
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Новости путешествий , V1.Ru
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