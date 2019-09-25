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Российские туристы не видят альтернативы Турции 

TourDom 5 часов назад
Российские туристы не видят альтернативы Турции
Фото: depositphotos
Большинство российских туристов путешествиям в другие страны этой осенью предпочитают отдых в Турции. Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале TourDom.ru, в котором к 25 сентября приняло участие около 800 человек.
58,6% респондентов полагают, что иной альтернативы, сопоставимой по цене и качеству, нет. Еще 28,1% участников опроса готовы отправиться на турецкие пляжи, только если им предложат «вкусные» цены. А 8,1% российских туристов готовы рассмотреть этот вариант, если к началу их отпуска там не испортится погода.
У экспертов результаты голосования не вызвали вопросов. В качестве причин сердечного интереса к Турции они называют и погоду, и сервис, и закрытый Египет. Кроме того, в этом году сотрудникам правоохранительных органов разрешили выезд в Турцию, отчего количество туристов на порядок выросло.
Именно поэтому нынешней осенью спрос на турецкое побережье бьет рекорды. На конец сентября гостиницы заполнены на 100%, а загрузка на октябрь превысила 80%. Из-за этого некоторые участники голосования опасаются ехать в Турцию, поскольку боятся столкнуться с овербукингом. Но их единицы.
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Новости путешествий , МВД
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