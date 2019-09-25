Российские туристы не видят альтернативы Турции

Большинство российских туристов путешествиям в другие страны этой осенью предпочитают отдых в Турции. Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале TourDom.ru, в котором к 25 сентября приняло участие около 800 человек.

58,6% респондентов полагают, что иной альтернативы, сопоставимой по цене и качеству, нет. Еще 28,1% участников опроса готовы отправиться на турецкие пляжи, только если им предложат «вкусные» цены. А 8,1% российских туристов готовы рассмотреть этот вариант, если к началу их отпуска там не испортится погода.

У экспертов результаты голосования не вызвали вопросов. В качестве причин сердечного интереса к Турции они называют и погоду, и сервис, и закрытый Египет. Кроме того, в этом году сотрудникам правоохранительных органов разрешили выезд в Турцию, отчего количество туристов на порядок выросло.

Именно поэтому нынешней осенью спрос на турецкое побережье бьет рекорды. На конец сентября гостиницы заполнены на 100%, а загрузка на октябрь превысила 80%. Из-за этого некоторые участники голосования опасаются ехать в Турцию, поскольку боятся столкнуться с овербукингом. Но их единицы.