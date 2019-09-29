Три безвизовые страны с теплой осенью

На территории России наступила осень, люди на улицах одеты в куртки и шапки. Но есть страны, где в октябре еще продолжается лето и куда россиянам не нужны визы.

Тунис

В октябре в Тунисе воздух прогревается до +30°C, а вода у побережья — до +25°C. Возможны короткие дожди. Ради дискотек, казино и пляжей надо ехать в Сусс — один из крупнейших городов Туниса. В этом году, как и каждый нечетный год, в октябре в Тунисе проходит Карфагенский международный фестиваль фильмов, на который привозят фильмы Ближнего Востока и Африки. В Тунисе россияне могут находиться без визы 90 дней.

Таиланд

Жителям Сибири и Дальнего Востока довольно легко добраться до Таиланда. В октябре температура воздуха здесь колеблется от +30°C до +32°C днем и не опускается ниже +20°C. Бывают короткие тропические ливни, которые ничуть не мешают наслаждаться тропическим летом. Температура воды у побережья — от +27°C. Россияне могут находиться в стране без визы до 30 дней.

Израиль

В этой жаркой стране многие говорят по-русски — ведь, как пел Высоцкий, "там на четверть бывший наш народ". В первой половине октября тут сухая и жаркая погода, от +27°C до +32°C днем. Во второй половине октября начинаются дожди, но в Эйлате на побережье Красного моря по-прежнему сохраняется жаркая погода. В заливе у Эйлата живет стая дельфинов, которая является местной достопримечательностью. Российские туристы могут находиться в стране без визы 90 дней.