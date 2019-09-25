У севшего в России самолета загорелась стойка шасси

У самолета Boeing-767 загорелась стойка шасси во время приземления в Барнауле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», все пассажиры были эвакуированы из самолета.