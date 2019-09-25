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У севшего в России самолета загорелась стойка шасси 

Lenta.ru 7 часов назад
У севшего в России самолета загорелась стойка шасси
Фото: РИА Новости
У самолета Boeing-767 загорелась стойка шасси во время приземления в Барнауле. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», все пассажиры были эвакуированы из самолета.
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