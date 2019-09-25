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Как вычислить российского туриста за границей? 

SM News 6 часов назад
Как вычислить российского туриста за границей?
Фото: SM News
Аналитики рассказали, чем наши соотечественники выделяются из толпы путешественников.

По внешнему виду чемодана

Во-первых, российского туриста можно легко вычислить по внешнему виду его чемодана. Ведь россияне в большинстве случаев самостоятельно обматывают свой багаж плёнкой. Так они экономят деньги.

По содержимому багажа

Очень часто жители России берут с собой в путешествие кипятильник — чтобы можно было где угодно сделать чай и кофе или сварить сосиски и яйца.
Также русские путешественники кладут в чемодан сигареты. Чтобы не переплачивать за них за границей.
Кроме того, россияне любят брать с собой пакеты из супермаркетов. Например, для того, чтобы заворачивать в них грязную одежду.
Нередко российские туристы берут с собой в путешествие и продукты: колбасу, крупы, хлеб, семечки, печенье.
И конечно, россияне кладут в свои чемоданы необходимые лекарства.

По поведению

Согласно опросу, проведённому специалистами среди путешественников, многие жители России за границей выделяются из-за своего пристрастия к алкоголю.
Также, по мнению участников опроса, русские туристы не слишком отличаются доброжелательностью и способностью улыбаться окружающим людям.
А некоторые отметили невнимательность российских путешественников к традициям и обычаям других стран.
Кроме того, участники опроса отмечали высокомерие некоторых туристов из России, их неряшливость, грубое поведение по отношению к персоналу, привычку скандалить по любому поводу и неумение одеваться так, чтобы соответствовать случаю и окружающей обстановке.
Были и такие респонденты, которые указали на то, что некоторые русские за границей любят привлекать к себе внимание и всеми силами демонстрировать своё высокое материальное положение.
Когда респондентам задали вопрос «Считаете ли вы россиян вежливыми и воспитанными туристами?», то 44% опрошенных ответили отрицательно. Положительный ответ дали лишь 33%. Интересно, что невоспитанными русских туристов считают не только иностранцы, но и путешественники-соотечественники.
Стоит отметить, что организаторы опроса побеседовали непосредственно с россиянами, чтобы узнать, что же они думают о собственном поведении за границей. И 64% респондентов заявили, что никогда не вели себя подобным образом и всегда были «хорошими» туристами.
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