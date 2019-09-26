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Врач из Тюмени спас жизнь пассажира во время полета в Петербург 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Врач из Тюмени спаспассажира во время полета
Фото: Pixabay
Анестезиолог-реаниматолог Александр Сафонов спас жизнь пассажиру, летевшему вместе с ним из Тюмени в Санкт-Петербург, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.
Во время полета Сафонов заметил, что пассажир, сидящий рядом с ним, плохо себя чувствует. Молодого человека начало трясти, он резко побледнел и потерял сознание.
Врач Областной клинической больницы № 1 быстро оценил ситуацию и стабилизировал состояние пассажира с помощью лекарств из бортовой аптечки. Мужчина сделал пострадавшему укол глюкозы. После того, как приступ повторился, он сделал еще один укол.
Мужчина пришел в себя и пилотам не пришлось сажать самолет. Сафонов наблюдал за состоянием пассажира на протяжении всего полета. Врач предположил, что мужчина потерял сознание из-за переутомления. Этот случай стал первым в медицинской практике Сафонова.
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