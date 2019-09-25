Туристы столкнулись с овербукингом в отеле Туниса

Туристы столкнулись с овербукингом в тунисском отеле

25 сентября руководитель одного из подмосковных турагентств сообщил порталу TourDom.ru о том, что около 20 туристов не заселили в оплаченный ими отель в Тунисе Magic Djerba Mare 4*.

По его словам, туристы прилетели на курорт накануне, а по приезде в отель им сообщили, что мест нет: «Как рассказывают мои клиенты, половину автобуса отвезли в отель Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa 4*. Многие остались недовольны условиями, говорят, что они гораздо хуже. Мои туристы прилетели на отдых с маленьким ребенком и специально выбрали Magic Djerba Mare, который удовлетворял всем их требованиям, и даже доплатили за него».

В туроператорской компании ANEX Tour, на которую «кивает» турагент, информацию об овербукинге подтвердили.

«Ряд гостей действительно были размещены в отеле Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa 4*. Он такой же звездности, как Magic Djerba Mare, но более дорогой. В любом случае принимающая компания сейчас работает над тем, чтобы переселить гостей в изначально выбранную ими гостиницу», — комментирует Алёна Хитрова, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора ANEX Tour.

По какой причине произошел овербукинг и сколько туристов с ним столкнулись, в компании не уточнили.

Юристы обращают внимание на то, что у туристов есть два варианта действий в случае овербукинга — согласиться на предложенный вариант и по возвращении домой попробовать взыскать разницу в стоимости оплаченных и полученных услуг. Либо отказаться, оплатить отель самостоятельно и впоследствии требовать возмещения стоимости тура и всех фактически понесенных расходов, связанных с бронированием и питанием.