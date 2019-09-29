Что разочаровывает иностранцев в России

Гуляя по центру Москвы, часто слышишь иностранную речь и радуешься, что наш город любим туристами. У нас прекрасная архитектура, вкусная кухня, большое количество модных ресторанов и баров: скучать не придется! Если изучить блоги иностранных путешественников, можно выяснить, что некоторые моменты их все же очень расстраивают. Рассказываем, с какими проблемами чаще всего сталкиваются иностранные гости в России.

Языковой барьер

Несмотря на то, что иностранные языки изучаются сегодня во всех школах, иностранцы все же часто сталкиваются с тем, что их просто не понимают: будь то официанты в ресторане, продавцы в магазинах или просто случайные прохожие, у которых спросили дорогу. Выучить русский многим иностранцам сложно — у нас кириллица и сложная грамматика, которые сильно отличаются от английского, французского и других европейских языков.

Мало место в общественном транспорте

И, соответственно, личного пространства. Битком забитые вагоны поездов и автобусы, в которые продолжают в спешке протискиваться люди, доставляют особый дискомфорт иностранным гостям. Это не только неудобно, но и травмоопасно.

Отсутствие достаточного количества общественных туалетов

Особенно в общественном транспорте, где их почти нет. В московском метро на пересадочных станциях есть лишь пара туалетных комнат, а пользоваться ими могут лишь те, у кого есть карта «Тройка». Многие пригородные поезда не оборудованы уборными и вовсе, а их состояние в случае наличия оставляет желать лучшего. Особую опасность составляют поезда старого типа, поэтому иностранцу важно внимательно брать билеты, если он планирует длительную поездку.

Непредсказуемая погода

В целом, распространенный стереотип иностранцев — в России всегда и везде очень холодно и морозно, а зимой на улицах и вовсе — тонны снега. Собираясь впервые в Москву летом, иностранные гости везут с собой много теплой одежды, а потом сходят с ума от жары. Впрочем, погода и правда непредсказуемая: сегодня +28, жара и солнце, а завтра +15, дикий ветер и холодно, как поздней осенью.

Километровые очереди