Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что разочаровывает иностранцев в России 

Рамблер 2 часа назад
Что разочаровывает иностранцев в России
Фото: depositphotos.com
Гуляя по центру Москвы, часто слышишь иностранную речь и радуешься, что наш город любим туристами. У нас прекрасная архитектура, вкусная кухня, большое количество модных ресторанов и баров: скучать не придется! Если изучить блоги иностранных путешественников, можно выяснить, что некоторые моменты их все же очень расстраивают. Рассказываем, с какими проблемами чаще всего сталкиваются иностранные гости в России.

Языковой барьер

Несмотря на то, что иностранные языки изучаются сегодня во всех школах, иностранцы все же часто сталкиваются с тем, что их просто не понимают: будь то официанты в ресторане, продавцы в магазинах или просто случайные прохожие, у которых спросили дорогу. Выучить русский многим иностранцам сложно — у нас кириллица и сложная грамматика, которые сильно отличаются от английского, французского и других европейских языков.

Мало место в общественном транспорте

И, соответственно, личного пространства. Битком забитые вагоны поездов и автобусы, в которые продолжают в спешке протискиваться люди, доставляют особый дискомфорт иностранным гостям. Это не только неудобно, но и травмоопасно.

Отсутствие достаточного количества общественных туалетов

Особенно в общественном транспорте, где их почти нет. В московском метро на пересадочных станциях есть лишь пара туалетных комнат, а пользоваться ими могут лишь те, у кого есть карта «Тройка». Многие пригородные поезда не оборудованы уборными и вовсе, а их состояние в случае наличия оставляет желать лучшего. Особую опасность составляют поезда старого типа, поэтому иностранцу важно внимательно брать билеты, если он планирует длительную поездку.

Непредсказуемая погода

В целом, распространенный стереотип иностранцев — в России всегда и везде очень холодно и морозно, а зимой на улицах и вовсе — тонны снега. Собираясь впервые в Москву летом, иностранные гости везут с собой много теплой одежды, а потом сходят с ума от жары. Впрочем, погода и правда непредсказуемая: сегодня +28, жара и солнце, а завтра +15, дикий ветер и холодно, как поздней осенью.

Километровые очереди

Особенно у таких достопримечательностей, как Мавзолей Ленина в Москве и Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Не посетить их нельзя, а в очередях можно постареть (или, как минимум, провести половину поездки). В Мавзолей, кстати, нельзя купить билеты заранее онлайн: посетители обязаны отстоять очередь вживую. Видимо, чтобы прочувствовать дух советской эпохи!
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
Комментарии6
Новости путешествий , Эрмитаж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три безвизовые страны с теплой осенью
Три безвизовые страны с теплой осенью1
В каких странах особенно не любят русских туристов
В каких странах особенно не любят русских туристов48
Как распознать надежного туроператора
Как распознать надежного туроператора6
Островок вечного разврата
Островок вечного разврата65
Как снизить наплыв китайских туристов в музеи
Как снизить наплыв китайских туристов в музеи
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Пассажирка застряла в туалете самолета
00:27
Пассажирка застряла в туалете самолета
Новости путешествий
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
00:35
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
Новости путешествий
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
00:47
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
Новости путешествий
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
00:58
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
Новости путешествий
Затерянные острова, овеянные легендами
11:56
Затерянные острова, овеянные легендами
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Влюбленная дама искусала полицейского в аэропорту
00:23
Влюбленная дама искусала полицейского в аэропорту
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение