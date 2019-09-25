«В волну тащат даже детей»: туристы в Крыму скандалят со спасателями

Многие отдыхающие в Крыму не обращают внимания на предупреждения о шторме и оказывают сопротивление спасателям. Об этом сообщил Булат Каюмов, начальник центра госинспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по республике.

"Родители в волну тащат даже детей — в жилетках или без. Не знаю, может, это какая-то аналогия карусели, но ситуация такая — идет обратная агрессия в сторону спасателей и инспекторов от отдыхающих, которые желают в короткий период отпуска получить максимум удовольствия, адреналина", — рассказал СМИ Каюмов.

МЧС пояснили, что спасатели могут лишь предупредить об опасности с помощью личных бесед или громкоговорителей, но физически препятствовать туристам они не имеют права.

Так, отдыхающих не пугают волны и предупреждения о штормовой опасности, несмотря на то, что с начала года уже 62 человека утонули у берегов Крыма. Среди них был и один подросток. При этом спасти в этом году удалось еще 88 человек.

В МЧС рассказали, что причиной несчастных случаев является купание в шторм и плавание на матрасе, который волны уносят далеко от берега.