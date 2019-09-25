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Ошибки в отеле, которые мы совершаем 

Рамблер 5 часов назад
Приехали в отпуск, заселились в отель и в течение поездки удивляетесь, почему на вас время от времени косо смотрят другие отдыхающие? Проверьте себя — не совершаете ли вы одну из этих распространенных ошибок?
Очень часто люди идут на завтрак, обед или ужин в купальниках. Правила этикета подразумевают, что в ресторан нужно заходить одетым, пускай и в легкую одежду.
Нельзя после ужина идти плавать в бассейн. Вечером здесь всегда происходит дезинфекция хлором, поэтому такое табу существует в целях безопасности туристов.
Если вы хотите взять «добавку», не стоит идти с грязной тарелкой: это дурной тон, ведь отели всегда предлагают достаточное количество чистых.
Видели когда-нибудь людей, которые «тарелками» выносят еду со шведского стола? Вероятнее всего, персонал отеля в таких случаях делает замечания. Разумеется, вы можете взять с собой что-то маленькое — например, яблоко или какой-то другой фрукт. Но полноценная тарелка еды — это, как минимум, странно.
Отдых должен приносить удовольствие не только вам, но и окружающим. Да, вам захотелось поговорить по телефону, но сделайте это в таком месте, где ваша беседа не будет слышна всему отелю. И обязательно обращайте внимание на комнаты, в которых нужно соблюдать тишину (спа-зоны, комнаты отдыха, комнаты для детей и другие).
Из поездки мы привозим не только приятные воспоминания, но и красивые фотографии. Когда будете делать кадры, проверьте, не попадает ли в него кто-то из посторонних и можно ли вообще в этой зоне делать снимки. Зачастую люди начинают фотографироваться в зонах бассейнов и спа, а это может быть запрещено правилами отеля в целях сохранения приватности других отдыхающих.
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Новости путешествий , Видео
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