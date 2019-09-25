Эксперты назвали самые выгодные месяцы для перелета

Эксперты назвали самые выгодные для перелетов месяцы

Исследование проведено специалистами сервиса путешествий Туту.ру. Специалисты проанализировали все оформленные авиабилеты с вылетами более чем в 130 стран за год — с 1 сентября 2018-го по 1 сентября 2019-го.

Самые дорогие билеты, как замечает портал, в январе и августе. Частично это обусловлено каникулами и желанием где-то погреться перед началом школьных или рабочих будней. Отсюда и более высокий ценник на перелеты. Выгоднее всего лететь в межсезонье, например, в феврале, марте, октябре или ноябре.

«Приобретая авиабилеты с вылетом в межсезонье, а не в горячий летний сезон, можно сэкономить до 30% от стоимости авиабилета», — отметили эксперты.

Но самым дешевым месяцем назван именно март. Средний чек «туда и обратно» — 23 813 рублей. На второй строчке — февраль (24 254 рубля), а на третьей — ноябрь (24 528 рублей). Самые дорогие билеты продавались в летние месяцы (июль, август) и в январе.

Сравнивался пассажиропоток в каждый из 12 месяцев. Чаще всего для путешествий пассажиры выбирают июль и август, а меньше всего летают в феврале и марте.

В Чехию дороже всего слетать в декабре и январе (но можно было сэкономить на билетах, если лететь туда в феврале). Для экономного путешествия в Германию лучше выбирать февраль. Сентябрь и ноябрь подойдут для поездок в Болгарию, а экономным не стоит туда ехать в январе.

Так, для Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Португалии, Франции, Черногории и Чехии самые выгодные месяцы для путешествий — это ноябрь и февраль.

Что касается стран дальнего зарубежья, то выгодно слетать в них можно в июне и ноябре. Но при покупке билетов нужно учитывать сезонность. Например, Во Вьетнам можно выгодно улететь в ноябре или в мае. А путешествие в США в августе поможет сэкономить на билетах.

Со странами ближнего зарубежья не все так однозначно. Например, в Беларусь лучше лететь в январе или феврале, в Армению — в феврале и октябре и ноябре.