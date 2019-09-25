Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему банкротятся туроператоры 

Рамблер 34 минуты назад
Смотрите видео и узнайте, почему банкротятся туристические операторы. На днях стало известно, что банкротом объявил себя старейший оператор Великобритании — Thomas Cook. Компанию организовал предприниматель Томас Кук ещё в середине девятнадцатого века, и именно благодаря Куку появился организованный туризм. Почему же такой гигант не пережил 21 век и смогут ли выжить туроператоры в наше время, когда многие предпочитают организовывать путешествия самостоятельно?
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему туристы пересаживаются с самолетов на поезда
Почему туристы пересаживаются с самолетов на поезда
Отельеры Турции ужесточат условия по оплате туров
Отельеры Турции ужесточат условия по оплате туров
Россияне не попали в «Царское село» из-за китайцев
Россияне не попали в «Царское село» из-за китайцев2
Когда лучше ехать в Анталью, а когда — на Крит
Когда лучше ехать в Анталью, а когда — на Крит
На российских курортах рекордно похолодало
На российских курортах рекордно похолодало
Видео
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Почему банкротятся туроператоры
19:10
Почему банкротятся туроператоры
Новости путешествий
Айсберг обрушился на глазах туристов
01:41
Айсберг обрушился на глазах туристов
Новости путешествий
Мистические места, возникшие в одночасье
11:27
Мистические места, возникшие в одночасье
Новости путешествий
Чемодан сбежал от грузчиков в Шереметьево
00:22
Чемодан сбежал от грузчиков в Шереметьево
Новости путешествий
В России появился гигантский золотой Будда
00:21
В России появился гигантский золотой Будда
Новости путешествий
На что россияне променяли Турцию
00:27
На что россияне променяли Турцию
Новости путешествий
В какой стране жить лучше всего
05:10
В какой стране жить лучше всего
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение