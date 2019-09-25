Почему банкротятся туроператоры

Смотрите видео и узнайте, почему банкротятся туристические операторы. На днях стало известно, что банкротом объявил себя старейший оператор Великобритании — Thomas Cook. Компанию организовал предприниматель Томас Кук ещё в середине девятнадцатого века, и именно благодаря Куку появился организованный туризм. Почему же такой гигант не пережил 21 век и смогут ли выжить туроператоры в наше время, когда многие предпочитают организовывать путешествия самостоятельно?