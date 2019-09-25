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Открылся крупнейший в мире аэропорт 

РИА Новости + ещё 19 7 часов назад
Крупнейший в мире аэропорт открылся в Пекине
Фото: РИА Новости
Новый, крупнейший в мире международный аэропорт "Дасин" официально начал работу в Пекине, сообщают китайские СМИ.
Изначально планировалось, что аэропорт начнет функционировать 30 сентября, однако, по данным китайским СМИ, первые рейсы аэропорт начнет обслуживать уже в среду.
Ранее руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа рассказал РИА Новости, что все авиакомпании, входящие в альянс SkyTeam, переедут в новый международный аэропорт, в то время как авиакомпании — участницы Star Alliance останутся в международном аэропорту "Шоуду" ("Столичный").
Российская авиакомпания "Аэрофлот" также входит в альянс SkyTeam, поэтому должна будет переехать в новый аэропорт.
Строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", которое началось пять лет назад, завершилось 30 июня этого года.
Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Новый аэропорт будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Кроме того, к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.
"Дасин" позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире. Его крыша уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, "Дасин" — крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.
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Новости путешествий , Другое , Аэрофлот , РИА Новости
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