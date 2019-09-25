Почему туристы пересаживаются с самолетов на поезда

Причины кардинальной смены предпочтений у нас и в остальном мире совершенно разные. Европейцы заботятся об окружающей среде и всеми силами стремятся уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Так, голландская компания KLM решила заменить с 29 марта 2020 года часть авиарейсов по маршруту Амстердам — Брюссель на поезда.

В KLM отмечают, что пассажиры теперь смогут пользоваться сервисом Air & Rail, который включает перелет на самолете и дальнейшую пересадку на поезд. По прилете даже не нужно будет забирать багаж, сотрудники авиакомпании все сделают сами. В аэропорту Схипхол планируется установить специальную стойку регистрации Air & Rail. Перевозчик сообщает, что такие рейсы по воздуху и железной дороге будут обходиться пассажирам дешевле.

В то же время в России отмечается рост бронирований билетов на поезд в плацкартные вагоны. Об этом сообщает Biletix. Эксперты отмечают, что доля продаж мест в плацкарте увеличилась за год с 41 до 54%. При этом средний чек за год почти не изменился и составляет 2 412 рублей.

Ранее российские авиакомпании заявили о росте цен на билеты из-за повышения стоимости авиакеросина. Отраслевые СМИ сообщали о подорожании перелетов на 10% по итогам 2019 года. Специалисты считают, что в этом году вряд ли хотя бы одному перевозчику удастся закончить год с прибылью. По итогам первого квартала авиапредприятия отчитались об убытках, которые на 32% превысили прошлогодние показатели и составили 45 млрд рублей.