Лучшие термы Европы

Кто из нас не любит термальные курорты? Особенно, когда на улице уже легкий минус, поплавать в горячей воде, — особое удовольствие. А теперь представьте, что за одну поездку вы побывали не в одном комплексе, а в семи? И все семь считаются лучшими в Европе!

Говорят, что европейцы строили свои термальные комплексы, переняв опыт санаторно-курортного лечения у Советского Союза. Как бы то ни было, мы сейчас с гораздо большим удовольствием ездим к ним в гости, чем к себе домой.

Путешествие по лучшим европейским курортам начинается с Венгрии. Здесь расположены единственные в своем роде пещерные термы «Мишкольц-Таполица», всемирно известные купальни «Сечени», самый красивый комплекс страны «Геллерт» и огромный с пятью бассейнами «Лукач». Сравните их, приценитесь и выберете лучший для себя!

Дальше путь лежит в Словению, где находится один из старейших комплексов — «Рогашка Слатина». Вы побываете в «Терме-Олимпия» — лучшем велнесс-центре страны с крупнейшим комплексом бань.

Следующий пункт — Австрия и «Римские термы» в Бадене. Здесь все подчинено одной простой идее: «Чувствовать себя хорошо и делать что-то полезное для души и тела». На том и держатся австрицы. И чувствуют себя совсем неплохо. А вокруг термального комплекса раскинулся прекрасный во всех отношениях парк с садом и цветником. Потрясающая красота!

И, наконец, последний пункт — курорт «Раецке-Теплице» в Словакии. Здесь можно посетить настоящий «мир саун» и искупаться в бассейнах с минеральной водой разных температур — открытых и закрытых.

Такое путешествие, если начинать его в Москве, со всеми переездами на поезде и автобусе, займет 11 дней. Помимо визита в термы, запланированы экскурсии по Будапешту, поездка в города Эгер, Токай, Эстергом, Вишеград, Сентэндре, Секешфехервар, Веспрем, визит на оленью ферму, шопинг в аутлете Парндорф в Австрии, а также посещение Орловского замка в Словакии.

Стоимость тура вместе с билетами на поезд Москва — Брест и входными билетами в купальни составляет около 600 евро на одного при двухместном размещении. В сумму не включены визовые расходы — около 90 евро и дополнительные экскурсии. Первый выезд намечен на 5 декабря 2019 года. Туроператор "Старый город"