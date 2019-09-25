Какие курорты заменяют американцам Турцию и Тунис

В этом году самыми популярными курортами среди россиян стали Турция, Тунис и Кипр с Грецией. Но если бы наша страна находилась в Западном полушарии, где бы мы отдыхали тогда? Это легко определить на примере еще одной путешествующей нации — американцев.

В прошлом году большинство американских туристов — 34,7% — выбрали для проведения отпуска круизы по Карибскому морю. Обычно такие путешествия включают посещение Кубы, Багамских островов, Барбадоса, Виргинских островов, Доминики, Пуэрто-Рико, Ямайки и еще 21 пункта назначения. Стоит это — не сказать, что уж очень дорого. Например, круиз на 4 ночи по Багамам с отплытием из порта Лодердейл во Флориде в начале ноября обойдется в 685 долларов.

На втором месте в рейтинге популярности — Мексика. Канкун на побережье Ривьеры Майя является самым посещаемым городом в стране. Отдохнуть сюда приезжает около 28,7% граждан США. С января по ноябрь в прошлом году страну посетило около 32 миллионов американских туристов. И эта цифра постоянно растет. Добраться из Нью-Йорка в Канкун на самолёте можно примерно за 4 часа, а стоить это будет, например, в середине ноября, 480 долларов.

Поскольку американцы обожают круизы, то и в Европе они выбирают их же. Это третий по востребованности продукт в американских турагенствах. Путешествие на лайнере позволяет за короткое время посетить едва ли не все страны Европы, или хотя бы те, что имеют выход к морю.

Американская Анталья — это Пунта-Кана, главный курортный центр Доминиканской республики. В прошлом году здесь побывали более 17% путешественников из Штатов. Это наши туристы мучаются с перелетом в 14 часов на чартере. Из Нью-Йорка в Доминикану летают десятки прямых рейсов. Цена билета на конец октября составляет 350 долларов. Время в пути — около 4 часов.

Кроме этого, американские туристы почему-то очень любят Рим и Лондон. Но если в последнем их привлекают давние культурные связи и один язык, то Рим нравится исключительно из-за очень древнего и хорошо сохранившегося культурного наследия. Американцы, как и все туристы, считают своим долгом посетить Колизей, Собор Святого Петра, музеи Ватикана, Сикстинскую капеллу и Испанскую лестницу. TURIZM.RU